Senators 4, RubberDucks 3: Senators win on ninth-inning homer, momentarily foil Ducks’ chance to clinch playoff berth

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Published: August 26, 2018 - 8:24 PM | Updated: August 26, 2018 - 8:56 PM

By Fred Cay

ABJ/Ohio.com correspondent

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