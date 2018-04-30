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Tim Tebow talks baseball and football before his Rumble Ponies take on the RubberDucks
Published: April 30, 2018 - 7:43 PM | Updated: April 30, 2018 - 7:49 PM
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By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
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