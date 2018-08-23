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Sports news roundup: Ex-Michigan State gymnastics coach charged in Nassar case
Published: August 23, 2018 - 11:28 PM | Updated: August 23, 2018 - 11:29 PM
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