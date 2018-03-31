Sports news roundup, April 1: U.S. tennis star Sloane Stephens wins hometown Miami Open

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5URU5OSVM8L3A+CjxwPlNsb2FuZSBTdGVwaGVucyBjYXB0dXJlcyB0aXRsZSBpbiBGbG9yaWRhIGhvbWV0b3duPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0hhbGYgYW4gaG91ciBhZnRlciBBbWVyaWNhbiB0ZW5uaXMgc3RhciA8c3Ryb25nPlNsb2FuZSBTdGVwaGVuczwvc3Ryb25nPiB3b24gaGVyIGhvbWV0b3duIHRvdXJuYW1lbnQsIHNoZSBsaW5nZXJlZCBvbiB0aGUgY29uZmV0dGktY292ZXJlZCBjb3VydCwgcG9zaW5nIGZvciBwaG90b3MgYW5kIHNpZ25pbmcgYXV0b2dyYXBocyBhcyBpZiByZWx1Y3RhbnQgdG8gbGVhdmUgS2V5IEJpc2NheW5lLCBGbGEuPC9wPgo8cD5UaGUgTWlhbWkgT3BlbiBpcyBtb3ZpbmcsIGFuZCBTdGVwaGVucyBiZWNhbWUgdGhlIHBpY3R1cmVzcXVlIGlzbGFuZCYjODIxNztzIGZpbmFsIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgY2hhbXBpb24gU2F0dXJkYXkgYnkgYmVhdGluZyBMYXR2aWEmIzgyMTc7cyA8c3Ryb25nPkplbGVuYSBPc3RhcGVua288L3N0cm9uZz4gNy02ICg1KSwgNi0xLjwvcD4KPHA+U3RlcGhlbnMgd2FzIGJvcm4gaW4gU291dGggRmxvcmlkYSwgcHJhY3RpY2VkIG9uIEtleSBCaXNjYXluZSBhbmQgbGl2ZXMgaW4gRm9ydCBMYXVkZXJkYWxlLiBTaGUgd2FzIGVhZ2VyIHRvIHdpbiB0aGUgdG91cm5hbWVudCBiZWZvcmUgaXRzIG1vdmUgaW4gMjAxOSB0byB0aGUgTWlhbWkgRG9scGhpbnMmIzgyMTc7IHN0YWRpdW0uPC9wPgo8cD5GYW5zIGplZXJlZCBkdXJpbmcgdGhlIHRyb3BoeSBjZXJlbW9ueSB3aGVuIHRvdXJuYW1lbnQgZGlyZWN0b3IgPHN0cm9uZz5KYW1lcyBCbGFrZTwvc3Ryb25nPiBtZW50aW9uZWQgdGhlIHJlbG9jYXRpb24uPC9wPgo8cD5TZWVkZWQgMTN0aCwgU3RlcGhlbnMgd29uIHdpdGggZGVmZW5zZSwgcmVwZWF0ZWRseSBleHRlbmRpbmcgcmFsbGllcyB1bnRpbCBPc3RhcGVua28gd291bGQgbWFrZSBhIG1pc3Rha2UuIE9zdGFwZW5rbyBoYWQgYSAyNS02IGFkdmFudGFnZSBpbiB3aW5uZXJzIGJ1dCBjb21taXR0ZWQgNDggdW5mb3JjZWQgZXJyb3JzIHRvIDIxIGJ5IFN0ZXBoZW5zLjwvcD4KPHA+U3RlcGhlbnMgd2lsbCBicmVhayBpbnRvIHRoZSB0b3AgMTAgZm9yIGZpcnN0IHRpbWUgbmV4dCB3ZWVrIGF0IE5vLiA5LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgaW5jcmVkaWJsZSwmIzgyMjE7IFN0ZXBoZW5zIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGtuZXcgaWYgSSBqdXN0IGdvdCBiYWNrIHRvIHRoZSBkcmF3aW5nIGJvYXJkIEkgd291bGQgYmUgT0suIEkgd2FzbiYjODIxNzt0IGV4cGVjdGluZyBhIHRpdGxlIGhlcmUuIEkganVzdCB3YW50ZWQgdG8gbWFrZSBzdXJlIEkgZ290IG15IGdhbWUgYmFjayB3aGVyZSBJIHdhbnRlZCB0byBiZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5TT0NDRVI8L3A+CjxwPkNvbHVtYnVzIENyZXcgZmFsbCAyLTEgdG8gVmFuY291dmVyIFdoaXRlY2FwczwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPktlaSBLYW1hcmE8L3N0cm9uZz4gc2NvcmVkIHRoZSBnby1haGVhZCBnb2FsIG9uIGEgZGl2aW5nIGhlYWRlciBpbiB0aGUgNzh0aCBtaW51dGUgYW5kIHRoZSBWYW5jb3V2ZXIgV2hpdGVjYXBzIGJlYXQgdGhlIGhvc3QgQ29sdW1idXMgQ3JldyAyLTEuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJyZWsgU2hlYTwvc3Ryb25nPiBzbWFzaGVkIGhvbWUgYSBkZWZsZWN0aW9uIG9mZiBDcmV3IGdvYWxrZWVwZXIgPHN0cm9uZz5aYWNrIFN0ZWZmZW48L3N0cm9uZz4gaW4gdGhlIDUxc3QgbWludXRlIHRvIHRpZSBpdCBmb3IgVmFuY291dmVyICgzLTEtMSkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkd5YXNpIFphcmRlczwvc3Ryb25nPiBwb3VuY2VkIG9uIGEgcmVib3VuZCBpbiB0aGUgMjl0aCBtaW51dGUgdG8gb3BlbiB0aGUgc2NvcmluZyBmb3IgdGhlIENyZXcgKDMtMS0xKSwgd2hvIGhhZCB0aGVpciBmb3VyLWdhbWUgdW5iZWF0ZW4gc3RyZWFrIHNuYXBwZWQuPC9wPgo8cD5BcnR1ciBoYWQgYSBoZWFkZXIgaGl0IHRoZSBjcm9zc2JhciBpbiB0aGUgODZ0aCBtaW51dGUgdGhhdCB3b3VsZCBoYXZlIHRpZWQgaXQgZm9yIENvbHVtYnVzLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPlBlbGF5byBOb3ZvLDwvc3Ryb25nPiBhIG1pZGZpZWxkZXIgZm9yIFNwYW5pc2ggc29jY2VyIGNsdWIgQWxiYWNldGUsIHdhcyBpbiBzdGFibGUgY29uZGl0aW9uIGFmdGVyIGZhbGxpbmcgZnJvbSB0aGUgdGhpcmQgZmxvb3Igb2YgaGlzIHRlYW0mIzgyMTc7cyBob3RlbCBpbiBIdWVzY2EsIFNwYWluLjwvcD4KPHA+T1RIRVIgU1BPUlRTPC9wPgo8cD5GaWdodGVyIEFudGhvbnkgSm9zaHVhIHdpbnMgV0JBLCBJQkYsIFdCTyB0aXRsZXM8L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QnJpdGlzaCBib3hlciA8c3Ryb25nPkFudGhvbnkgSm9zaHVhPC9zdHJvbmc+IGJlYXQgcHJldmlvdXNseSB1bmRlZmVhdGVkIE5ldyBaZWFsYW5kZXIgPHN0cm9uZz5Kb3NlcGggUGFya2VyPC9zdHJvbmc+IGJ5IHVuYW5pbW91cyBkZWNpc2lvbiBiZWZvcmUgYSBjcm93ZCBvZiA3OCwwMDAgaW4gQ2FyZGlmZiwgV2FsZXMsIHRvIGJlY29tZSBXQkEsIElCRiBhbmQgV0JPIGhlYXZ5d2VpZ2h0IGNoYW1waW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPkFsZXggRWRsZXI8L3N0cm9uZz4gc2NvcmVkIDE6MjEgaW50byBvdmVydGltZSB0byBnaXZlIHRoZSBob3N0IFZhbmNvdXZlciBDYW51Y2tzIGEgd2luIG92ZXIgdGhlIENvbHVtYnVzIEJsdWUgSmFja2V0cy4gPHN0cm9uZz5TZXRoIEpvbmVzPC9zdHJvbmc+IGhhZCBhIGdvYWwgYW5kIHRocmVlIGFzc2lzdHMsIGFuZCA8c3Ryb25nPlBpZXJyZS1MdWMgRHVib2lzLCBaYWNoIFdlcmVuc2tpPC9zdHJvbmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPkNhbSBBdGtpbnNvbjwvc3Ryb25nPiBhbHNvIHNjb3JlZCBmb3IgQ29sdW1idXMuIDwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDb2xvcmFkbyBBdmFsYW5jaGUgZ29hbGllIDxzdHJvbmc+U2VteW9uIFZhcmxhbW92PC9zdHJvbmc+IChsb3dlci1ib2R5IGluanVyeSkgYW5kIGRlZmVuc2VtYW4gPHN0cm9uZz5FcmlrIEpvaG5zb248L3N0cm9uZz4gKGZyYWN0dXJlZCBwYXRlbGxhKSB3ZXJlIHJ1bGVkIG91dCBmb3IgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIHJlZ3VsYXIgTkhMIHNlYXNvbiBiZWNhdXNlIG9mIGluanVyaWVzLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtYYXZpZXIgcHJvbW90ZWQgPHN0cm9uZz5UcmF2aXMgU3RlZWxlLDwvc3Ryb25nPiAzNiwgYSBNdXNrZXRlZXJzIGFzc2lzdGFudCBmb3IgMTAgc2Vhc29ucywgdG8gc3VjY2VlZCBiYXNrZXRiYWxsIGNvYWNoIDxzdHJvbmc+Q2hyaXMgTWFjazwvc3Ryb25nPiwgd2hvIGxlZnQgdG8gY29hY2ggTG91aXN2aWxsZS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsgQUJKL09oaW8uY29tIHdpcmVzPC9wPgo=