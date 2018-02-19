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Sports news roundup, Feb. 19: Vikings bring back Downing
Published: February 19, 2018 - 10:35 PM | Updated: February 19, 2018 - 11:08 PM
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