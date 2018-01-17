Sports news roundup, Jan. 17: Washington State QB dies in apparent suicide

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5jb2xsZWdlIGZvb3RiYWxsPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlIFFCPC9wPgo8cD5kaWVzIGluIGFwcGFyZW50IHN1aWNpZGU8L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZSBxdWFydGVyYmFjayA8c3Ryb25nPlR5bGVyIEhpbGluc2tpPC9zdHJvbmc+IGhhcyBkaWVkIGZyb20gYW4gYXBwYXJlbnRseSBzZWxmLWluZmxpY3RlZCBndW5zaG90IHdvdW5kLCBwb2xpY2Ugc2FpZC48L3A+CjxwPlRoZSAyMS15ZWFyLW9sZCBIaWxpbnNraSB3YXMgZGlzY292ZXJlZCBpbiBoaXMgYXBhcnRtZW50IGFmdGVyIGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzaG93IHVwIGZvciBwcmFjdGljZSBUdWVzZGF5LiBBIHJpZmxlICYjODIyMDt3YXMgcmVjb3ZlcmVkIG5leHQgdG8gSGlsaW5za2kgYW5kIGEgc3VpY2lkZSBub3RlIHdhcyBmb3VuZCwmIzgyMjE7IGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgUHVsbG1hbiBQb2xpY2UgRGVwYXJ0bWVudC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBhcmUgZGVlcGx5IHNhZGRlbmVkIHRvIGhlYXIgdGhlIG5ld3Mgb2YgVHlsZXImIzgyMTc7cyBwYXNzaW5nLCYjODIyMTsgV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZSBjb2FjaCA8c3Ryb25nPk1pa2UgTGVhY2g8L3N0cm9uZz4gc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudC4gJiM4MjIwO0hlIHdhcyBhbiBpbmNyZWRpYmxlIHlvdW5nIG1hbiBhbmQgZXZlcnlvbmUgd2hvIGhhZCB0aGUgcHJpdmlsZWdlIG9mIGtub3dpbmcgaGltIHdhcyBiZXR0ZXIgZm9yIGl0LiBUaGUgZW50aXJlIFdTVSBjb21tdW5pdHkgbW91cm5zIGFzIHRob3VnaHRzIGFuZCBwcmF5ZXJzIGdvIG91dCB0byBoaXMgZmFtaWx5LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPldvbWVuJiM4MjE3O3MgYmFza2V0YmFsbDwvcD4KPHA+V0JOQSBndWFyZCBmaWxlcyBzZXh1YWwgYXNzYXVsdCBzdWl0IGFnYWluc3QgQ2FsPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IEZvcm1lciBDYWxpZm9ybmlhIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgYmFza2V0YmFsbCBwbGF5ZXIgYW5kIGN1cnJlbnQgV05CQSBndWFyZCA8c3Ryb25nPkxheXNoaWEgQ2xhcmVuZG9uPC9zdHJvbmc+IGZpbGVkIGEgbGF3c3VpdCBhZ2FpbnN0IENhbCBjbGFpbWluZyBzaGUgd2FzIHNleHVhbGx5IGFzc2F1bHRlZCBieSBhIGxvbmd0aW1lIG1lbWJlciBvZiB0aGUgYXRobGV0aWMgZGVwYXJ0bWVudC48L3A+CjxwPlRoZSBzY2hvb2wgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRoZSBsYXdzdWl0IGFuZCBzYWlkIHRoZSBzdGFmZiBtZW1iZXIsIDxzdHJvbmc+TW9oYW1lZCBNdXF0YXI8L3N0cm9uZz4sIGhhZCByZWNlbnRseSBiZWVuIHBsYWNlZCBvbiBwYWlkIGxlYXZlLiBUaGUgYXNzaXN0YW50IGRpcmVjdG9yIG9mIHN0dWRlbnQgc2VydmljZXMsIE11cXRhciBoYXMgYmVlbiB3b3JraW5nIGZvciB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSBmb3IganVzdCBtb3JlIHRoYW4gMjUgeWVhcnMsIHRoZSBzY2hvb2wgc2FpZC4uPC9wPgo8cD5ob2NrZXk8L3A+CjxwPlBlbmd1aW5zIGdvYWx0ZW5kZXIgdGFrZXMgbGVhdmUgYWZ0ZXIgZmF0aGVyIGRpZXM8L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UGl0dHNidXJnaCBQZW5ndWlucyBnb2FsdGVuZGVyIDxzdHJvbmc+TWF0dCBNdXJyYXk8L3N0cm9uZz4gaXMgdGFraW5nIGEgbGVhdmUgb2YgYWJzZW5jZSBmcm9tIHRoZSB0ZWFtIGZvbGxvd2luZyB0aGUgZGVhdGggb2YgaGlzIGZhdGhlci48L3A+CjxwPlRoZSBQZW5ndWlucyBhbm5vdW5jZWQgV2VkbmVzZGF5IHRoYXQgPHN0cm9uZz5KYW1lcyBNdXJyYXk8L3N0cm9uZz4sIE1hdHQmIzgyMTc7cyBmYXRoZXIsIGRpZWQgb24gVHVlc2RheSBpbiBPbnRhcmlvLCBDYW5hZGEuIE1hdHQgTXVycmF5LCB3aG8gYmFja3N0b3BwZWQgUGl0dHNidXJnaCB0byBjb25zZWN1dGl2ZSBTdGFubGV5IEN1cCB0aXRsZXMgaW4gMjAxNiBhbmQgMjAxNywgd2lsbCBiZSBhd2F5IGZyb20gdGhlIHRlYW0gaW5kZWZpbml0ZWx5LjwvcD4KPHA+TXVycmF5IHRvb2sgYSBicmllZiB0cmlwIGhvbWUgbGFzdCB3ZWVrIHRvIHRlbmQgdG8gd2hhdCB0aGUgdGVhbSBjYWxsZWQgYSAmIzgyMjA7cGVyc29uYWwgbWF0dGVyJiM4MjIxOyBhdCB0aGUgdGltZS48L3A+CjxwPiYjODIyNjsgIEhvY2tleSBwaW9uZWVyIDxzdHJvbmc+V2lsbGllIE8mIzgyMTc7UmVlPC9zdHJvbmc+IHdhcyBob25vcmVkIGluIEJvc3RvbiBvbiB0aGUgNjB0aCBhbm5pdmVyc2FyeSBvZiB0aGUgQnJ1aW5zIGZvcndhcmQgYnJlYWtpbmcgdGhlIE5ITCYjODIxNztzIGNvbG9yIGJhcnJpZXIuPC9wPgo8cD5BdCB0aGUgVEQgR2FyZGVuIGJlZm9yZSB0aGUgQnJ1aW5zIGdhbWUgYWdhaW5zdCB0aGUgTW9udHJlYWwgQ2FuYWRpZW5zLCA8c3Ryb25nPk1heW9yIE1hcnR5IFdhbHNoPC9zdHJvbmc+IGRlY2xhcmVkIEphbi4gMTgsIDIwMTggdG8gYmUgJiM4MjIwO1dpbGxpZSBPJiM4MjE3O1JlZSBEYXkmIzgyMjE7LiBPJiM4MjE3O1JlZSBtYWRlIGhpcyBkZWJ1dCBpbiAxOTU4IGR1cmluZyBhIDMtMCB2aWN0b3J5IGFnYWluc3QgdGhlIENhbmFkaWVucyBhdCB0aGUgRm9ydW0gaW4gTW9udHJlYWwuPC9wPgo8cD5XYWxzaCBjYWxsZWQgTyYjODIxNztSZWUgYSBCb3N0b24gbGVnZW5kIHdobyBjaGFuZ2VkIHRoZSBjaXR5IGZvciB0aGUgYmV0dGVyIGFuZCB0aGFua2VkIGhpbSBmb3IgaGlzIGNvdXJhZ2UuIEFzIHBhcnQgb2YgdGhlIGNlbGVicmF0aW9uLCB0aGUgY2l0eSBkZWRpY2F0ZWQgYSBuZXcgc3RyZWV0IGhvY2tleSByaW5rIGluIHRoZSBBbGxzdG9uLUJyaWdodG9uIG5laWdoYm9yaG9vZCB0byBiZSBrbm93biBhcyBXaWxsaWUgTyYjODIxNztSZWUgUmluay48L3A+CjxwPk8mIzgyMTc7UmVlLCA4MiwgcmVjZWl2ZWQgYSBsb3VkIGFwcGxhdXNlIHdoaWxlIGhlIHdhbGtlZCB0byBjZW50ZXIgaWNlIGZvciBhIGNlcmVtb25pYWwgcHVjayBkcm9wIGJldHdlZW4gY2FwdGFpbnMgPHN0cm9uZz5aZGVubyBDaGFyYTwvc3Ryb25nPiBvZiBCb3N0b24gYW5kIDxzdHJvbmc+TWF4IFBhY2lvcmV0dHk8L3N0cm9uZz4gb2YgdGhlIENhbmFkaWVucy4gV2VhcmluZyBoaXMgTm8uIDIyIG9uIGhpcyBCcnVpbnMgamVyc2V5LCBPJiM4MjE3O1JlZSB0aXBwZWQgaGlzIGJsYWNrIGZlZG9yYSB0byB0aGUgY3Jvd2QuPC9wPgo8cD5BIG5hdGl2ZSBvZiBDYW5hZGEsIE8mIzgyMTc7UmVlIGhhZCBmb3VyIGdvYWxzIGFuZCAxMCBhc3Npc3RzIGluIDQ1IGdhbWVzIG92ZXIgcGFydHMgb2YgdHdvIE5ITCBzZWFzb25zLiBIZSBzcGVudCBhIHRvdGFsIG9mIDIxIHllYXJzIGluIHBybyBob2NrZXkuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7IEFCSi9PaGlvLmNvbSB3aXJlczwvcD4K