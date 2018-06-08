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Sports news roundup, June 8: Minnesota players sue over investigation
Published: June 8, 2018 - 9:53 PM
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