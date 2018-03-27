Sports news roundup, March 27: Ledecky turning pro

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Td2ltbWluZzwvcD4KPHA+T2x5bXBpYyBtZWRhbGlzdCBMZWRlY2t5IHNheXMgc2hlJiM4MjE3O3MgdHVybmluZyBwcm88L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5LYXRpZSBMZWRlY2t5PC9zdHJvbmc+IGlzIHR1cm5pbmcgcHJvLjwvcD4KPHA+VGhlIGZpdmUtdGltZSBPbHltcGljIGdvbGQgbWVkYWxpc3QgYW5ub3VuY2VkIG9uIFR3aXR0ZXIgdGhhdCBzaGUgaXMgZ2l2aW5nIHVwIGhlciBmaW5hbCB0d28geWVhcnMgb2YgZWxpZ2liaWxpdHkgYXQgU3RhbmZvcmQuIFNoZSYjODIxNztsbCBrZWVwIHRyYWluaW5nIGF0IHRoZSBXZXN0IENvYXN0IHNjaG9vbCB3aGlsZSB3b3JraW5nIHRvd2FyZCBoZXIgZGVncmVlLjwvcD4KPHA+VGhlIDIxLXllYXItb2xkIExlZGVja3kgaGVscGVkIFN0YW5mb3JkIGNhcHR1cmUgdHdvIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgbmF0aW9uYWwgY2hhbXBpb25zaGlwcywgdGhlIGZpcnN0IGJhY2stdG8tYmFjayB0aXRsZXMgc2luY2Ugd2lubmluZyBmaXZlIHN0cmFpZ2h0IGZyb20gMTk5Mi05Ni48L3A+CjxwPkxlZGVja3kgd3JvdGUgb24gVHdpdHRlciB0aGF0IHNoZSYjODIxNztzIGV4Y2l0ZWQgdG8gdHVybiBwcm8uIFNoZSB0aGFua2VkIHRoZSBDYXJkaW5hbCBwcm9ncmFtIGZvciAmIzgyMjA7dHdvIGFtYXppbmcgc2Vhc29ucyYjODIyMTsgYW5kIHNhbHV0ZWQgaGVyIGZhbWlseSwgZnJpZW5kcyBhbmQgZmFucy48L3A+CjxwPlRoZSBkZWNpc2lvbiB0byB0dXJuIHBybyBhbGxvd3MgTGVkZWNreSB0byBjYXNoIGluIG9uIHNwb25zb3JzaGlwIGFuZCBlbmRvcnNlbWVudCBkZWFscyBhaGVhZCBvZiBuZXh0IHllYXImIzgyMTc7cyB3b3JsZCBjaGFtcGlvbnNoaXBzIGluIFNvdXRoIEtvcmVhIGFuZCB0aGUgMjAyMCBPbHltcGljcyBpbiBUb2t5by48L3A+CjxwPkxlZGVja3kgd2FzIGFtb25nIHRoZSBiaWdnZXN0IHN0YXJzIGF0IHRoZSAyMDE2IFJpbyBPbHltcGljcywgd2lubmluZyBmb3VyIGdvbGRzIGFuZCBhIHJlbGF5IHNpbHZlci48L3A+CjxwPlNhaWxpbmc8L3A+CjxwPkJyaXRpc2gtYm9ybiBzYWlsb3I8L3A+CjxwPnByZXN1bWVkIGxvc3QgYXQgc2VhPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOyBBIHNhaWxvciBpcyBwcmVzdW1lZCBsb3N0IGF0IHNlYSBhZnRlciBnb2luZyBvdmVyYm9hcmQgaW4gdGhlIGhhcnNoLCByZW1vdGUgU291dGhlcm4gT2NlYW4gc29tZSAxLDQwMCBtaWxlcyB3ZXN0IG9mIENhcGUgSG9ybi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Sm9obiBGaXNoZXI8L3N0cm9uZz4gaXMgYSBCcml0aXNoLWJvcm4gc2FpbG9yIHdobyBsaXZlZCBpbiBBZGVsYWlkZSwgQXVzdHJhbGlhLiBIZSB3ZW50IG92ZXJib2FyZCBmcm9tIFRlYW0gU3VuIEh1bmcgS2FpL1NjYWxseXdhZyYjODIxNztzIDY1LWZvb3Qgc2xvb3AgaW4gcm91Z2ggY29uZGl0aW9ucy48L3A+CjxwPlZvbHZvIE9jZWFuIFJhY2Ugb2ZmaWNpYWxzIHNheSB0aGUgdGVhbSBzZWFyY2hlZCBmb3Igc2V2ZXJhbCBob3VycyBpbiBoaWdoIHdpbmQgYW5kIGJpZyB3YXZlcyBiZWZvcmUgZGV0ZXJpb3JhdGluZyBjb25kaXRpb25zIGZvcmNlZCBpdCB0byByZXN1bWUgY291cnNlIHRvd2FyZCBTb3V0aCBBbWVyaWNhLjwvcD4KPHA+VGhlIHJhY2UgcHJlc2lkZW50IHNhaWQgVHVlc2RheSAmIzgyMjA7d2UgbXVzdCBub3cgcHJlc3VtZSYjODIyMTsgdGhhdCBGaXNoZXIgaGFzIGJlZW4gJiM4MjIwO2xvc3QgYXQgc2VhLiYjODIyMTsgVGhlIHN0YXRlbWVudCBieSA8c3Ryb25nPlJpY2hhcmQgQnJpc2l1czwvc3Ryb25nPiBjYW1lIG5lYXJseSAyNCBob3VycyBhZnRlciBGaXNoZXIgd2FzIHRvc3NlZCBpbiB0aGUgb2NlYW4uIEJyaXNpdXMgY2l0ZWQgdGhlIGNvbGQgd2F0ZXIsICYjODIyMDtleHRyZW1lIHNlYSBzdGF0ZSYjODIyMTsgYW5kIGxlbmd0aCBvZiB0aW1lIHNpbmNlIEZpc2hlciB3ZW50IG92ZXJib2FyZC4gPC9wPgo8cD50ZW5uaXM8L3A+CjxwPkpvaG4gSXNuZXIgdXBzZXRzIENpbGljIGluPC9wPgo8cD5NaWFtaSBPcGVuIHF1YXJ0ZXJmaW5hbHM8L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QW1lcmljYW4gPHN0cm9uZz5Kb2huIElzbmVyPC9zdHJvbmc+IHVwc2V0IHNlY29uZC1zZWVkZWQgPHN0cm9uZz5NYXJpbiBDaWxpYzwvc3Ryb25nPiBvZiBDcm9hdGlhIDctNiAoMCksIDYtMyB0byByZWFjaCB0aGUgTWlhbWkgT3BlbiBxdWFydGVyZmluYWxzLjwvcD4KPHA+VGhlIGRlcGFydHVyZSBvZiBDaWxpYywgdGhlIDIwMTQgVS5TLiBPcGVuIGNoYW1waW9uLCBsZWF2ZXMgZm91cnRoLXNlZWRlZCA8c3Ryb25nPkFsZXhhbmRlciBadmVyZXY8L3N0cm9uZz4gb2YgR2VybWFueSBhcyB0aGUgaGlnaGVzdCBzZWVkIHJlbWFpbmluZyBpbiB0aGUgZHJhdy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHdhcyBpbiBhIHZlcnkgZ29vZCBzZXJ2aW5nIHJoeXRobSB0b2RheSwmIzgyMjE7IElzbmVyIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGZlbHQgdGhhdCByZWFsbHkgZnJvbSBteSBvcGVuaW5nIHNlcnZlLCB0aGUgd2hvbGUgbWF0Y2ggdGhhdCBJIGtuZXcgaXQgd2FzIGdvaW5nIHRvIGJlIGEgZ29vZCBzZXJ2aW5nIGRheS48L3A+CjxwPlRvcC1zZWVkZWQgPHN0cm9uZz5Sb2dlciBGZWRlcmVyPC9zdHJvbmc+IGxvc3QgaGlzIG9wZW5pbmcgbWF0Y2ggYXQgdGhlIHRvdXJuYW1lbnQsIGFuZCB0aGlyZC1zZWVkZWQgPHN0cm9uZz5Hcmlnb3IgRGltaXRyb3Y8L3N0cm9uZz4gb2YgQnVsZ2FyaWEgbG9zdCBpbiB0aGUgdGhpcmQgcm91bmQuPC9wPgo8cD5UaGUgMTR0aC1zZWVkZWQgSXNuZXIsIHdobyByZWFjaGVkIHRoZSBNaWFtaSBPcGVuIHNlbWlmaW5hbHMgaW4gMjAxNSwgbmV2ZXIgZmFjZWQgYSBicmVhayBwb2ludCBhbmQgbWFkZSA3MyBwZXJjZW50IG9mIGhpcyBmaXJzdCBzZXJ2ZXMuPC9wPgo8cD5JbiB0aGUgcXVhcnRlcmZpbmFscywgSXNuZXIgd2lsbCBwbGF5IDE5dGgtc2VlZGVkIDxzdHJvbmc+SHllb24gQ2h1bmc8L3N0cm9uZz4sIGEgU291dGggS29yZWFuIHdobyBkZWZlYXRlZCA8c3Ryb25nPkpvYW8gU291c2E8L3N0cm9uZz4gb2YgUG9ydHVnYWwgNi00LCA2LTMuIDwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyBBQkovT2hpby5jb20gd2lyZXM8L3A+Cg==