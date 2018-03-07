Sports news roundup, March 8: Sidney Crosby is most admired player in NHL

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IT0NLRVk8L3A+CjxwPlBlbmd1aW5zJiM4MjE3OyBTaWRuZXkgQ3Jvc2J5IGlzIG1vc3QgYWRtaXJlZCBpbiBOSEw8L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UGl0dHNidXJnaCBQZW5ndWlucyBjYXB0YWluIDxzdHJvbmc+U2lkbmV5IENyb3NieTwvc3Ryb25nPiBpcyB0aGUgbW9zdCBhZG1pcmVkIGFuZCBhcHByZWNpYXRlZCBwbGF5ZXIgaW4gdGhlIE5ITCwganVkZ2luZyBmcm9tIHRoZSAyMDE3LTE4IE5ITFBBIFBsYXllciBQb2xsLjwvcD4KPHA+QSBzdXJ2ZXkgb2YgbW9yZSB0aGFuIDUwMCBwbGF5ZXJzIHJlc3VsdGVkIGluIENyb3NieSBiZWluZyB2b3RlZCB0aGUgbW9zdCBkaWZmaWN1bHQgdG8gcGxheSBhZ2FpbnN0LCBiZXN0IHJvbGUgbW9kZWwsIGJlc3QgdGVhbSBwbGF5ZXIsIHRoZSBwbGF5ZXIgeW91JiM4MjE3O2Qgd2FudCB0byB3aW4gb25lIGdhbWUsIGFuZCB0aGUgcGxheWVyIHdobyB3b3VsZCBiZSBhIGdyZWF0IGNvYWNoLjwvcD4KPHA+Q3Jvc2J5IGZpbmlzaGVkIHNlY29uZCB0byA8c3Ryb25nPkNvbm5vciBNY0RhdmlkPC9zdHJvbmc+IGZvciB3aGljaCBwbGF5ZXIgdG8gc3RhcnQgYSBmcmFuY2hpc2Ugd2l0aCwgYW5kIHRvIDxzdHJvbmc+V2F5bmUgR3JldHpreTwvc3Ryb25nPiB0byB0aGUgcXVlc3Rpb24gb2YgcGlja2luZyBhbnlvbmUgYWxsLXRpbWUgYXMgYSB0ZWFtbWF0ZS48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q2Fyb2xpbmEgSHVycmljYW5lcyBvd25lciA8c3Ryb25nPlRvbSBEdW5kb248L3N0cm9uZz4gc2FpZCA8c3Ryb25nPlJvbiBGcmFuY2lzPC9zdHJvbmc+IGlzIG91dCBhcyBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIgYnV0IHdpbGwgcmVtYWluIHdpdGggdGhlIHRlYW0gYXMgcHJlc2lkZW50IG9mIGhvY2tleSBvcGVyYXRpb25zLiBUaGUgc2VhcmNoIHdpbGwgYmVnaW4gZm9yIGEgbmV3IEdNLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtCb3N0b24gQnJ1aW5zIGZvcndhcmQgPHN0cm9uZz5EYXZpZCBCYWNrZXM8L3N0cm9uZz4gaXMgc3VzcGVuZGVkIGZvciB0aHJlZSBnYW1lcyBmb3IgYSBzaG91bGRlciB0byB0aGUgaGVhZCBvZiBEZXRyb2l0IFJlZCBXaW5ncyBmb3J3YXJkIDxzdHJvbmc+RnJhbnMgTmllbHNlbjwvc3Ryb25nPiBpbiBUdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgNi01IG92ZXJ0aW1lIHZpY3RvcnkuPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFIEJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPkthbnNhcyBzdGFyIHNwcmFpbnMga25lZSBhbmQgd2lsbCBtaXNzIHRvdXJuYW1lbnQ8L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7S2Fuc2FzIGZvcndhcmQgPHN0cm9uZz5VZG9rYSBBenVidWlrZTwvc3Ryb25nPiBzcHJhaW5lZCBoaXMgbGVmdCBrbmVlIGR1cmluZyBhIHNjcmltbWFnZSB0aGlzIHdlZWssIHJ1bGluZyBoaW0gb3V0IG9mIHRoZSBCaWcgMTIgVG91cm5hbWVudCBhbmQgcHV0dGluZyBoaXMgYXZhaWxhYmlsaXR5IGZvciB0aGUgTkNBQSBUb3VybmFtZW50IGluIHF1ZXN0aW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtNaXNzb3VyaSBzdGFuZG91dCA8c3Ryb25nPk1pY2hhZWwgUG9ydGVyIEpyLjwvc3Ryb25nPiB3aWxsIHJldHVybiBmcm9tIGJhY2sgc3VyZ2VyeSB0byBwbGF5IGluIHRoZSBTb3V0aGVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBUb3VybmFtZW50IG9uIFRodXJzZGF5LCBtYXJraW5nIGhpcyBmaXJzdCB0aW1lIGluIGEgZ2FtZSBzaW5jZSB0aGUgc2Vhc29uIG9wZW5lci48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7WGF2aWVyIGNvYWNoIDxzdHJvbmc+Q2hyaXMgTWFjayw8L3N0cm9uZz4gVmlsbGFub3ZhIHBvaW50IGd1YXJkIDxzdHJvbmc+SmFsZW4gQnJ1bnNvbjwvc3Ryb25nPiBhbmQgVmlsbGFub3ZhIGZyZXNobWFuIDxzdHJvbmc+T21hcmkgU3BlbGxtYW48L3N0cm9uZz4gd2VyZSB0aGUgQmlnIEVhc3QgYXdhcmQgd2lubmVycy48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TmV3IFlvcmsgVW5pdmVyc2l0eSBjb2FjaCA8c3Ryb25nPkpvZSBOZXNjaTwvc3Ryb25nPiBpcyByZXRpcmluZyBhZnRlciAzMCBzZWFzb25zIHdpdGggYSA1MTItMjcwIHJlY29yZC48L3A+CjxwPk9USEVSIFNQT1JUUzwvcD4KPHA+V29sdmVyaW5lcyBmb290YmFsbCBhaWRlIHN1c3BlY3RlZCBvZiBkcnVuayBkcml2aW5nPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+RmVyZ3VzIENvbm5vbGx5PC9zdHJvbmc+LCBkaXJlY3RvciBvZiBwZXJmb3JtYW5jZSBzY2llbmNlIGZvciBNaWNoaWdhbiYjODIxNztzIGZvb3RiYWxsIHRlYW0sIHdhcyBhcnJlc3RlZCB0aGlzIHdlZWsgaW4gQW5uIEFyYm9yIG9uIHN1c3BpY2lvbiBvZiBkcnVua2VuIGRyaXZpbmcuIFBvbGljZSB3ZXJlIHdhaXRpbmcgZm9yIGxhYiBkYXRhLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtOQVNDQVIgc3RyaXBwZWQgZHJpdmVyIDxzdHJvbmc+S2V2aW4gSGFydmljazwvc3Ryb25nPiBvZiBwbGF5b2ZmIHBvaW50cyBoZSBlYXJuZWQgZm9yIHdpbm5pbmcgYXQgTGFzIFZlZ2FzIGJlY2F1c2Ugb2YgdmlvbGF0aW9ucyBkaXNjb3ZlcmVkIFdlZG5lc2RheSBvbiBoaXMgRm9yZC48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5Xb29keSBEdXJoYW08L3N0cm9uZz4sIHRoZSByZXRpcmVkICYjODIyMDtWb2ljZSBvZiB0aGUgVGFyIEhlZWxzJiM4MjIxOyB3aG8gY2FsbGVkIE5vcnRoIENhcm9saW5hIGZvb3RiYWxsIGFuZCBiYXNrZXRiYWxsIGdhbWVzIGZvciBmb3VyIGRlY2FkZXMsIGRpZWQgV2VkbmVzZGF5LiBIZSB3YXMgNzYuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0JyaXRpc2ggY3ljbGlzdCA8c3Ryb25nPk1hcmsgQ2F2ZW5kaXNoPC9zdHJvbmc+IGNyb3NzZWQgdGhlIGZpbmlzaCBsaW5lIHdpdGggcmlwcGVkIGNsb3RoZXMgYW5kIGJsb29kIG9uIGhpcyBmYWNlIGFmdGVyIGNyYXNoaW5nIGR1cmluZyB0aGUgb3BlbmluZyB0ZWFtIHRpbWUgdHJpYWwgYXQgdGhlIFRpcnJlbm8tQWRyaWF0aWNvIHJhY2UgaW4gSXRhbHkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1NwYW5pc2ggcmlkZXIgPHN0cm9uZz5MdWlzIExlb24gU2FuY2hlejwvc3Ryb25nPiBrZXB0IHRoZSBsZWFkZXImIzgyMTc7cyBqZXJzZXkgYWZ0ZXIgdGhlIGZvdXJ0aCBzdGFnZSBvZiB0aGUgUGFyaXMtTmljZSByYWNlIGFzIER1dGNoIGN5Y2xpc3QgPHN0cm9uZz5Xb3V0IFBvZWxzPC9zdHJvbmc+IHdvbiB0aGUgMTguNS1raWxvbWV0ZXIgdGltZSB0cmlhbCBhcm91bmQgU2FpbnQtRXRpZW5uZS48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VHdvLXRpbWUgT2x5bXBpYyBmaWd1cmUgc2thdGluZyBnb2xkIG1lZGFsaXN0IDxzdHJvbmc+WXV6dXJ1IEhhbnl1PC9zdHJvbmc+IG9mIEphcGFuIHdpbGwgbWlzcyB0aGlzIG1vbnRoJiM4MjE3O3Mgd29ybGQgY2hhbXBpb25zaGlwcyBpbiBNaWxhbiwgSXRhbHksIGJlY2F1c2Ugb2YgYW5rbGUgcGFpbi48L3A+CjxwPiYjODIxMjsgQUJKL09oaW8uY29tIHdpcmVzPC9wPgo=