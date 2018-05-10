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Sports news roundup, May 11: Detroit Lions coach says he was falsely accused of 1996 sexual assault
Published: May 10, 2018 - 10:52 PM | Updated: May 10, 2018 - 11:08 PM
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