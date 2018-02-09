Sports news roundup: Serena Williams won’t play Fed Cup Saturday singles matches

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UZW5uaXM8L3A+CjxwPlNlcmVuYSBXaWxsaWFtcyB3b24mIzgyMTc7dCBwbGF5IGluIEZlZCBDdXAgc2luZ2xlcyBtYXRjaGVzPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1Rlbm5pcyBmYW5zIGFueGlvdXNseSBhd2FpdGluZyA8c3Ryb25nPlNlcmVuYSBXaWxsaWFtcyYjODIxNzsgPC9zdHJvbmc+cmV0dXJuIHRvIGNvbXBldGl0aXZlIHRlbm5pcyB3aWxsIGhhdmUgdG8gd2FpdCBvbmUgbW9yZSBkYXkuIFdpbGxpYW1zIHdvbiYjODIxNzt0IGJlIHBsYXlpbmcgaW4gZWl0aGVyIG9mIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgRmVkIEN1cCBzaW5nbGVzIG1hdGNoZXMgYXMgc2hlIG1ha2VzIGhlciBjb21lYmFjayBmaXZlIG1vbnRocyBhZnRlciBiZWNvbWluZyBhIG1vdGhlci4gV2lsbGlhbXMgdGVhbXMgdXAgd2l0aCA8c3Ryb25nPkxhdXJlbiBEYXZpcyA8L3N0cm9uZz50byBmYWNlIDxzdHJvbmc+TGVzbGV5IEtlcmtob3ZlIDwvc3Ryb25nPmFuZCA8c3Ryb25nPkRlbWkgU2NodXVycyA8L3N0cm9uZz5vZiB0aGUgTmV0aGVybGFuZHMgaW4gU3VuZGF5JiM4MjE3O3MgZG91YmxlcyBtYXRjaCBpbiBBc2hldmlsbGUsIE4uQy4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RvcCBzZWVkIDxzdHJvbmc+RGF2aWQgR29mZmluIDwvc3Ryb25nPmRpZCBub3QgZmFjZSBhIGJyZWFrIHBvaW50IGFzIGhlIGJlYXQgcXVhbGlmaWVyIDxzdHJvbmc+S2FyZW4gS2hhY2hhbm92IDwvc3Ryb25nPjYtNCwgNi00IG9uIEZyaWRheSB0byByZWFjaCB0aGUgc2VtaWZpbmFscyBvZiB0aGUgT3BlbiBTdWQgZGUgRnJhbmNlLiBHb2ZmaW4sIHdobyBoYWQgYW4gZXhjZWxsZW50IHNlYXNvbiBsYXN0IHllYXIgY2FwcGVkIGJ5IGEgcnVubmVycy11cCBzcG90IGF0IHRoZSBBVFAgRmluYWxzLCBuZXh0IG1lZXRzIHRyaXBsZSBjaGFtcGlvbiA8c3Ryb25nPlJpY2hhcmQgR2FzcXVldC48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5Gb2x0eW5ld2ljeiwgQnJhdmVzIGdvIHRvIGFyYml0cmF0aW9uIG92ZXIgJDEwMCwwMDA8L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UGl0Y2hlciA8c3Ryb25nPk1pa2UgRm9sdHluZXdpY3ogPC9zdHJvbmc+d2VudCB0byBzYWxhcnkgYXJiaXRyYXRpb24gd2l0aCB0aGUgQXRsYW50YSBCcmF2ZXMgb3ZlciBhIGRpZmZlcmVuY2Ugb2YgJDEwMCwwMDAsIHRoZSBzbWFsbGVzdCBnYXAgaW4gYSBoZWFyaW5nIHNpbmNlIDE5OTQuIFRoZSAyNi15ZWFyLW9sZCByaWdodC1oYW5kZXIgYXNrZWQgPHN0cm9uZz5HYXJ5IEtlbmRlbGxlbiwgTWFyayBCdXJzdGVpbiA8L3N0cm9uZz5hbmQgPHN0cm9uZz5XYWx0IERlIFRyZXV4IDwvc3Ryb25nPmZvciBhIHJhaXNlIGZyb20gJDU0NCwwMDAgdG8gJDIuMyBtaWxsaW9uIGluIGhpcyBmaXJzdCB5ZWFyIG9mIGFyYml0cmF0aW9uIGVsaWdpYmlsaXR5LiBUaGUgQnJhdmVzIGFyZ3VlZCBmb3IgJDIuMiBtaWxsaW9uIGR1cmluZyBGcmlkYXkmIzgyMTc7cyBoZWFyaW5nLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJbmZpZWxkZXIgPHN0cm9uZz5SeWFuIEZsYWhlcnR5IDwvc3Ryb25nPmFuZCBvdXRmaWVsZGVyIDxzdHJvbmc+Q29sbGluIENvd2dpbGwgPC9zdHJvbmc+aGF2ZSBhZ3JlZWQgdG8gbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0cyB3aXRoIHRoZSBQaGlsYWRlbHBoaWEgUGhpbGxpZXMgYW5kIHdpbGwgYXR0ZW5kIGJpZyBsZWFndWUgc3ByaW5nIHRyYWluaW5nLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtPdXRmaWVsZGVyIDxzdHJvbmc+RGFuaWVsIE5hdmEgPC9zdHJvbmc+aGFzIGZpbmFsaXplZCBhIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdCB3aXRoIHRoZSBQaXR0c2J1cmdoIFBpcmF0ZXMgYW5kIHdpbGwgcmVwb3J0IHRvIG1ham9yIGxlYWd1ZSBzcHJpbmcgdHJhaW5pbmcuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1ZldGVyYW4gbGVmdC1oYW5kZXIgPHN0cm9uZz5EZXJlayBIb2xsYW5kIDwvc3Ryb25nPmhhcyBzaWduZWQgYSBtaW5vciBsZWFndWUgZGVhbCB3aXRoIHRoZSBTYW4gRnJhbmNpc2NvIEdpYW50cy48L3A+CjxwPkNvbGxlZ2UgU1BPUlRTPC9wPgo8cD5IdXNrZXJzIHRvIG1ha2Ugc3RhbmQgYWdhaW5zdCB3aGl0ZSBuYXRpb25hbGlzdDwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgTmVicmFza2EgbWVuJiM4MjE3O3MgYmFza2V0YmFsbCB0ZWFtIHBsYW5zIHRvIHRha2UgYSBwdWJsaWMgc3RhbmQgU2F0dXJkYXkgYWdhaW5zdCB0aGUgdmlld3Mgb2YgYSB1bml2ZXJzaXR5IHN0dWRlbnQgd2hvIGRlc2NyaWJlZCBoaW1zZWxmIGFzIGEgd2hpdGUgbmF0aW9uYWxpc3QgaW4gYSB3aWRlbHkgZGlzdHJpYnV0ZWQgb25saW5lIHZpZGVvLiBDb2FjaCA8c3Ryb25nPlRpbSBNaWxlcyA8L3N0cm9uZz5zYWlkIEZyaWRheSB0aGUgdGVhbSB3b3VsZCB3ZWFyIFQtc2hpcnRzIHJlYWRpbmcgJiM4MjIwO0hhdGUgV2lsbCBOZXZlciBXaW4mIzgyMjE7IGF0IHRoZSBnYW1lIGFnYWluc3QgUnV0Z2VycyBpbiBMaW5jb2xuLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtNaWNoaWdhbiBTdGF0ZSBydW5uaW5nIGJhY2sgPHN0cm9uZz5NYWRyZSBMb25kb24gPC9zdHJvbmc+c2F5cyBoZSB3YW50cyBoaXMgcmVsZWFzZSBmcm9tIHRoZSBwcm9ncmFtLiBJbiBhIG1lc3NhZ2UgcG9zdGVkIG9uIFR3aXR0ZXIgb24gRnJpZGF5LCBMb25kb24gc2FpZCBoZSYjODIxNztsbCBiZSBncmFkdWF0aW5nIGluIE1heSBhbmQgaGFzIGRlY2lkZWQgbm90IHRvIHN0YXkgd2l0aCB0aGUgU3BhcnRhbnMgZm9yIGhpcyBmaW5hbCB5ZWFyIG9mIGVsaWdpYmlsaXR5LjwvcD4KPHA+SG9ja2V5PC9wPgo8cD5UaWdlciBXaWxsaWFtcyBhY2N1c2VkIG9mIHNleHVhbCBhc3NhdWx0IG9uIGZsaWdodDwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGb3JtZXIgTkhMIHBsYXllciA8c3Ryb25nPkRhdmUgJiM4MjIwO1RpZ2VyJiM4MjIxOyBXaWxsaWFtcywgPC9zdHJvbmc+NjQsIHdhcyBhcnJlc3RlZCBieSBtaWxpdGFyeSBwb2xpY2UgRnJpZGF5LCB0d28gZGF5cyBhZnRlciBoZSB3YXMgY2hhcmdlZCB3aXRoIHR3byBjb3VudHMgb2Ygc2V4dWFsIGFzc2F1bHQgYW5kIGFzc2F1bHQgZm9yIGluY2lkZW50cyBvbiBhIENhbmFkaWFuIEZvcmNlcyBhaXJjcmFmdC4gQSB3b21hbiByZXBvcnRlZCBkdXJpbmcgdGhlIERlY2VtYmVyIGZsaWdodCB0aGF0IFdpbGxpYW1zIGFzc2F1bHRlZCBoZXIuIFdpbGxpYW1zIHdhcyB0YWtpbmcgcGFydCBpbiBhIG1vcmFsZSB0cmlwIHRvIExhdHZpYS48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Rm91cnRoLWxpbmUgY2VudGVyIDxzdHJvbmc+SmF5IEJlYWdsZSA8L3N0cm9uZz5wdXQgV2FzaGluZ3RvbiBhaGVhZCBmb3IgZ29vZCB3aXRoIGhpcyA1MHRoIGNhcmVlciBnb2FsLCBhbmQgdGhlIENhcGl0YWxzIGNvbnRpbnVlZCB0aGVpciBkb21pbmFuY2UgYWdhaW5zdCB0aGUgQ29sdW1idXMgQmx1ZSBKYWNrZXRzIHdpdGggYSA0LTIgdmljdG9yeS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsgQUJKL09oaW8uY29tIHdpcmVzPC9wPgo=