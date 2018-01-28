Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Sports news roundup: Shiffrin ends winning streak in World Cup slaloms
Published: January 28, 2018 - 11:22 PM | Updated: January 28, 2018 - 11:23 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

NBA: Westbrook has 37 points, Thunder beat 76ers 122-112 January 28th, 2018 11:24 PM
Sports news roundup: Shiffrin ends winning streak in World Cup slaloms January 28th, 2018 11:22 PM
Rickard Rakell leads Pacific division in NHL All-Star Game January 28th, 2018 11:21 PM
High school scores, summaries and schedules — January 28th, 2018 11:18 PM

THE LATEST

4-year-old killed, 6-year-old injured in interstate crash Updated January 29th, 2018 6:59 AM
Marla’s 39 shots from beyond the arc on Frye’s dunk, Lue’s fourth-quarter rotation and finding I.T.’s niche January 28th, 2018 11:41 PM
Things You Need to Know, Jan. 29: ‘Maze Runner’ tops weekend box office January 28th, 2018 10:36 PM
Good News, Jan. 29: Students with a Goal present mayor with pictures January 28th, 2018 10:32 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal