Sports news roundup: six-time champ Djokovic loses at Miami Open to Benoit Paire

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5URU5OSVM8L3A+CjxwPkRqb2tvdmljJiM4MjE3O3Mgc3RyZWFrIGVuZHM8L3A+CjxwPmluIGxvc3MgdG8gQmVub2l0IFBhaXJlPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+Tm92YWsgRGpva292aWMmIzgyMTc7cyA8L3N0cm9uZz4xNi1tYXRjaCBLZXkgQmlzY2F5bmUgd2lubmluZyBzdHJlYWsgZW5kZWQsIGFuZCBoaXMgc3RydWdnbGUgdG8gY29tZSBiYWNrIGZyb20gYW4gZWxib3cgaW5qdXJ5IGNvbnRpbnVlZC48L3A+CjxwPkRqb2tvdmljIGxhc3RlZCBiYXJlbHkgYW4gaG91ciBhdCBhIHRvdXJuYW1lbnQgaGUgaGFzIHdvbiBzaXggdGltZXMsIGxvc2luZyBoaXMgb3BlbmluZyBtYXRjaCBGcmlkYXkgaW4gdGhlIE1pYW1pIE9wZW4gdG8gPHN0cm9uZz5CZW5vaXQgUGFpcmUgPC9zdHJvbmc+Ni0zLCA2LTQuPC9wPgo8cD5UaGUgZGVmZWF0IHdhcyBEam9rb3ZpYyYjODIxNztzIHRoaXJkIGluIGEgcm93LiBIZSByZXR1cm5lZCBmcm9tIGEgc2l4LW1vbnRoIGluanVyeSBhYnNlbmNlIGF0IHRoZSBBdXN0cmFsaWFuIE9wZW4gYW5kIGxvc3QgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCByb3VuZCwgYW5kIHdhcyB1cHNldCB0d28gd2Vla3MgYWdvIGF0IEluZGlhbiBXZWxscy48L3A+CjxwPkluIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgcGxheSwgPHN0cm9uZz5OYW9taSBPc2FrYSYjODIxNztzIDwvc3Ryb25nPmJyZWFrdGhyb3VnaCB3aW5uaW5nIHN0cmVhayBlbmRlZCB3aXRoIGEgbG9zcyB0byBOby4gNC1zZWVkZWQgPHN0cm9uZz5FbGluYSBTdml0b2xpbmEgPC9zdHJvbmc+Ni00LCA2LTIuPC9wPgo8cD5UaHJlZS10aW1lIGNoYW1waW9uIDxzdHJvbmc+VmVudXMgV2lsbGlhbXMgPC9zdHJvbmc+ZGVmZWF0ZWQgPHN0cm9uZz5OYXRhbGlhIFZpa2hseWFudHNldmEgPC9zdHJvbmc+Ny01LCA2LTQuIDxzdHJvbmc+SnVhbiBNYXJ0aW4gZGVsIFBvdHJvLCA8L3N0cm9uZz5wbGF5aW5nIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBzaW5jZSBiZWF0aW5nPHN0cm9uZz4gUm9nZXIgRmVkZXJlciA8L3N0cm9uZz5pbiBsYXN0IHdlZWsmIzgyMTc7cyBJbmRpYW4gV2VsbHMgZmluYWwsIG91dGxhc3RlZCA8c3Ryb25nPlJvYmluIEhhYXNlIDwvc3Ryb25nPjYtNCwgNS03LCA2LTIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1Rha2luZyBpdHMgY3VlIGZyb20gdGhlIFUuUy4gT3BlbiwgdGhlIEZyZW5jaCBPcGVuIHdpbGwgdHJ5IHNvbWUgY2hhbmdlcyBhdCB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyB0b3VybmFtZW50LCBpbmNsdWRpbmcgYSBmaXZlLW1pbnV0ZSB3YXJtdXAgcGVyaW9kIGJlZm9yZSBhbGwgbWF0Y2hlcywgMjUgc2Vjb25kcyBiZXR3ZWVuIHBvaW50cyBpbiBxdWFsaWZ5aW5nIHJvdW5kcywgYW5kIG5vIHNlcnZpY2UgbGV0cyBpbiB0aGUganVuaW9yIGV2ZW50cy48L3A+CjxwPlNPQ0NFUjwvcD4KPHA+Qm9sdCB0cmFpbnMgd2l0aCBHZXJtYW4gY2x1YjsgY3Jvd2Qgd2F0Y2hlczwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPlVzYWluIEJvbHQgPC9zdHJvbmc+dHJhaW5lZCBhZ2FpbiB3aXRoIEdlcm1hbiBzb2NjZXIgY2x1YiBCb3J1c3NpYSBEb3J0bXVuZCBpbiBHZXJtYW55IGFuZCB0aGlzIHRpbWUgc2NvcmVkIGEgaGVhZGVyIGFuZCBhIHBlbmFsdHkgaW4gZnJvbnQgb2YgbmVhcmx5IDEsNTAwIHNwZWN0YXRvcnMuIFRoZSBlaWdodC10aW1lIE9seW1waWMgY2hhbXBpb24sIDMxLCB0b29rIHBhcnQgaW4gdGVhbSBleGVyY2lzZXMgdW5kZXIgY29hY2ggPHN0cm9uZz5QZXRlciBTdG9lZ2VyLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyByZW1haW5zIGF0IHRoZSB0b3Agb2YgdGhlIEZJRkEgd29tZW4mIzgyMTc7cyByYW5raW5ncyBhZnRlciB3aW5uaW5nIHRoZSBTaGVCZWxpZXZlcyBDdXAsIGFuZCBFbmdsYW5kIG1vdmVkIGFoZWFkIG9mIEdlcm1hbnkgaW50byBzZWNvbmQuIFRoZSBBbWVyaWNhbnMgd2VudCB1bmJlYXRlbiBpbiB0aGUgZm91ci10ZWFtIHJvdW5kLXJvYmluIHRvdXJuYW1lbnQgdGhleSBob3N0ZWQgdGhpcyBtb250aC48L3A+CjxwPk9USEVSIFNQT1JUUzwvcD4KPHA+Qmx1ZSBKYWNrZXRzJiM4MjE3OyBaaXRvIHBpY2tlZCB0byBsZWFkIG5hdGlvbmFsIHRlYW08L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5CaWxsIFppdG8gPC9zdHJvbmc+aGFzIGJlZW4gc2VsZWN0ZWQgYXMgdGhlIGdlbmVyYWwgbWFuYWdlciBmb3IgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgbWVuJiM4MjE3O3MgbmF0aW9uYWwgaG9ja2V5IHRlYW0sIFVTQSBIb2NrZXkgYW5ub3VuY2VkLiBaaXRvIGlzIGFzc2lzdGFudCBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIgZm9yIHRoZSBDb2x1bWJ1cyBCbHVlIEphY2tldHMuPC9wPgo8cD5UaGUgUGl0dHNidXJnaCBuYXRpdmUgc3VjY2VlZHMgdGhlIGxhdGUgPHN0cm9uZz5KaW0gSm9oYW5uc29uLCA8L3N0cm9uZz53aG8gZGllZCB1bmV4cGVjdGVkbHkgaW4gSmFudWFyeSBvbiB0aGUgZXZlIG9mIHRoZSBPbHltcGljcy48L3A+CjxwPlRoZSBVLlMuIG9wZW5zIHRoZSB3b3JsZCBob2NrZXkgY2hhbXBpb25zaGlwcyBpbiBEZW5tYXJrIG9uIE1heSA0IGFnYWluc3QgQ2FuYWRhLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtQTkMgQmFuayBoYXMgcGFydG5lcmVkIHdpdGggYSBwcm9mZXNzaW9uYWwgc3BvcnRzIGxlYWd1ZSBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgYnkgYmVjb21pbmcgTkFTQ0FSJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNpYWwgYmFuayBhbmQgb2ZmaWNpYWwgd2VhbHRoIG1hbmFnZW1lbnQgY29tcGFueS48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7T2x5bXBpYyBicm9uemUgbWVkYWxpc3QgPHN0cm9uZz5DYWV0bHluIE9zbW9uZCA8L3N0cm9uZz5vZiBDYW5hZGEgd29uIHRoZSBmaWd1cmUgc2thdGluZyB3b3JsZCB0aXRsZSBGcmlkYXkgd2l0aCBhIG5lYXJseSBwZXJmZWN0IHBlcmZvcm1hbmNlIGFzIE9seW1waWMgY2hhbXBpb24gPHN0cm9uZz5BbGluYSBaYWdpdG92YSA8L3N0cm9uZz5mZWxsIGEgamF3LWRyb3BwaW5nIHRocmVlIHRpbWVzIGFuZCBjcm93ZCBmYXZvcml0ZSA8c3Ryb25nPkNhcm9saW5hIEtvc3RuZXIgPC9zdHJvbmc+dHVybmVkIGluIGEgbGFja2x1c3RlciBza2F0ZSAmIzgyMTI7IGJvdGggdHVtYmxpbmcgY29tcGxldGVseSBvZmYgdGhlIHBvZGl1bS4gSmFwYW4mIzgyMTc7cyA8c3Ryb25nPldha2FiYSBIaWd1Y2hpIDwvc3Ryb25nPndvbiBzaWx2ZXIgYW5kIHRlYW1tYXRlIDxzdHJvbmc+U2F0b2tvIE1peWFoYXJhIDwvc3Ryb25nPnRvb2sgYnJvbnplLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyBBQkovT2hpby5jb20gd2lyZXM8L3A+Cg==