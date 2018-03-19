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Spring training/Indians 5, Giants 4: Yonder Alonso hits two home runs in victory
Published: March 19, 2018 - 8:36 PM
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