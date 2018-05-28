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Stanley Cup Final: 6 of a kind: Golden Knights outlast Caps 6-4 in Final opener
Published: May 28, 2018 - 11:52 PM

By Greg Beacham

Associated Press

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