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Stanley Cup Final: Capitals 3, Golden Knights 2
Published: May 31, 2018 - 12:10 AM | Updated: May 31, 2018 - 12:11 AM
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By W. G. Ramirez

Associated Press

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