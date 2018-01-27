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Super Bowl LII: Tom Brady practices without glove as Gronk returns to practice
Published: January 27, 2018 - 5:18 PM
By Kyle Hightower
Associated Press
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