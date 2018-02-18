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Terry Francona returns to Indians ‘family’ after death of his father
Published: February 18, 2018 - 5:34 PM
By Stephen Hawkins
Associated Press GOODYEAR, Ariz.: On his first day back at spring training after his dad’s funeral, Indians manager Terry Francona seemed to exhale when the questions eventually turned to baseball.
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