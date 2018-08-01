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Tiger Woods hopes PGA Tour event can return to Firestone, but not optimistic it will happen anytime soon
Published: August 1, 2018 - 12:20 PM | Updated: August 1, 2018 - 12:30 PM
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By Marla Ridenour

Beacon Journal/Ohio.com

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