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Tigers 5, Indians 4: 11 Walk-Off Thoughts on Josh Donaldson trying to take it slow, Andrew Miller trending ‘in the right direction’ despite rough outing and Josh Tomlin’s on-going battle with his mechanics
Published: September 14, 2018 - 11:58 PM

By Ryan Lewis

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