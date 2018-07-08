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Ultimate Fighting: Daniel Cormier knocks out Cleveland’s Stipe Miocic to take UFC heavyweight belt
Published: July 8, 2018 - 7:05 AM | Updated: July 8, 2018 - 10:42 AM
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By Greg Beacham

Associated Press

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