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Tour de France: American Tejay van Garderen happy in his role helping Australian teammate Richie Porte
Published: July 5, 2018 - 5:49 PM
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By Joseph Wilson

Associated Press

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