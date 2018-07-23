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Tour de France: Colombia’s Egan Bernal is a budding star
Published: July 23, 2018 - 3:59 PM

By Joseph Wilson

Associated Press

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