Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Tour de France: Defending champ Chris Froome 55 seconds off pace after time trial in third stage
Published: July 9, 2018 - 12:47 PM | Updated: July 9, 2018 - 12:48 PM
Full Screen Linked Image

By Andrew Dampf

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

World Cup Soccer: Eight set-piece goals key to England run to semifinals Updated July 9th, 2018 12:55 PM
Wimbledon: Serena Williams, Roger Federer reach quarterfinals Today July 9th, 2018 12:56 PM
Tour de France: Defending champ Chris Froome 55 seconds off pace after time trial in third stage Today July 9th, 2018 12:48 PM
Contractor sentenced to 18 months in prison for botched tree removal that left Sagamore Township man with serious injuries Today July 9th, 2018 12:46 PM

THE LATEST

Contractor sentenced to 18 months in prison for botched tree removal that left Sagamore Township man with serious injuries Today July 9th, 2018 12:46 PM
Aid available for summer-cooling bills Today July 9th, 2018 12:47 PM
Monthly natural gas price for July goes up slightly; still low Updated July 9th, 2018 11:31 AM
Hartville area teen falls from ATV, dies from injuries Today July 9th, 2018 11:11 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal