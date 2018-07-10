Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Tour de France: Fernando Gaviria wins Stage 4; defending champion Chris Froome safe in pack
Published: July 10, 2018 - 1:16 PM

By Joseph Wilson

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

UPDATE: Akron spokeswoman denies former police chief’s allegations in lawsuit; chief suing city for defamation Today July 10th, 2018 1:10 PM
Reds 7, Indians 5: Indians hitters continue to struggle in loss to cross-state foes July 9th, 2018 10:33 PM
Indians notebook: Indians reportedly still interested in Orioles star Manny Machado; Jose Ramirez, Francisco Lindor address Home Run Derby July 9th, 2018 9:50 PM
Norton school board eliminates 15 staff positions, sets pay-to-play fees to avoid projected future deficit July 9th, 2018 9:44 PM

THE LATEST

World’s biggest self-driving-vehicle test track to open in Ohio this year Updated July 10th, 2018 1:24 PM
J.M. Smucker’s search for balance, growth goes on Updated July 10th, 2018 1:04 PM
Ohio to honor first black professional football player Updated July 10th, 2018 12:43 PM
Medina Township to celebrate 200th birthday Updated July 10th, 2018 11:35 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal