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Tour de France: Geraint Thomas ignores jeers, revels in victory
Published: July 29, 2018 - 4:09 PM
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By Andrew Dampf
and Ciaran Fahey

Associated Press

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