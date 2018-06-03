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Twins 7, Indians 5: Eddie Rosario’s hits three homers, including game-winner in ninth
Published: June 3, 2018 - 6:40 PM

By Patrick Donnelly

Associated Press

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