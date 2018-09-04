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U.S. Open: Defending champion Sloane Stephens knocked out in quarterfinals by Anastasija Sevastova
Published: September 4, 2018 - 7:32 PM
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By Brian Mahoney

Associated Press

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