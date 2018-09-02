Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
U.S. Open: Dominic Thiem eliminates 2017 finalist Kevin Anderson
Published: September 2, 2018 - 3:46 PM | Updated: September 2, 2018 - 5:38 PM

By Brian Mahoney

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Indians notebook: Josh Donaldson feels ‘very good’ with current progress, next steps still undetermined Updated September 2nd, 2018 5:34 PM
Hartville police K-9 needs ACL surgery Updated September 2nd, 2018 5:20 PM
U.S. Open: Dominic Thiem eliminates 2017 finalist Kevin Anderson Updated September 2nd, 2018 3:46 PM
Browns cut five players, including defensive linemen Carl Nassib and Jamie Meder, to make room for waiver claims Today September 2nd, 2018 5:24 PM

THE LATEST

Hartville police K-9 needs ACL surgery Updated September 2nd, 2018 5:20 PM
Browns cut five players, including defensive linemen Carl Nassib and Jamie Meder, to make room for waiver claims Today September 2nd, 2018 4:52 PM
University of Akron police issue safety advisory following 2 early-morning crimes near campus Today September 2nd, 2018 1:56 PM
Mental health courts throughout Ohio September 1st, 2018 10:54 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal