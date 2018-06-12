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U.S. Open: Former No. 1 Jordan Spieth hopes to break out of slump
Published: June 12, 2018 - 5:57 PM

By Barry Wilner

Associated Press

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