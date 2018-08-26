U.S. Open: Roger Federer tries to end decade drought in New York

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Published: August 26, 2018 - 6:01 PM | Updated: August 26, 2018 - 6:37 PM
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By Brian Mahoney

Associated Press

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