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U.S. Open: Simona Halep first No. 1 to lose first Open match; Serena wins
Published: August 27, 2018 - 9:43 PM

By Howard Fendrich

Associated Press

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