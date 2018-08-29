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U.S. Open: Venus wins, could meet Serena in third round
Published: August 29, 2018 - 6:15 PM

By Brian Mahoney

Associated Press

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