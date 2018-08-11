1971-72 Akron Zips: Loss in title game tempered by appreciation of special journey, unusual bond as teammates continue to gather

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DVVlBSE9HQSBGQUxMUzogUm9uIE93ZW5zIHNhaWQgaGUgYW5kIGhpcyBBa3JvbiBVbml2ZXJzaXR5IHRlYW1tYXRlcyB3ZXJlICYjODIyMDtoZWFydGJyb2tlbiYjODIyMTsgYWZ0ZXIgbG9zaW5nIHRoZSAxOTcyIERpdmlzaW9uIElJIGJhc2tldGJhbGwgY2hhbXBpb25zaGlwIHRvIFJvYW5va2UgQ29sbGVnZS48L3A+CjxwPkJ1dCB0aGVpciBkaXNhcHBvaW50bWVudCBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHdoYXQgTGl0dGxlIEFsbC1BbWVyaWNhbiBMZW9uYXJkIFBhdWwgY2FsbHMgJiM4MjIwO1RoZSBTZWFzb24mIzgyMjE7IHdhcyB0ZW1wZXJlZCBieSBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3Qgc3R1bm5pbmcgdmljdG9yaWVzIGluIHNjaG9vbCBoaXN0b3J5IGluIHRoZSBzZW1pZmluYWxzIGFuZCBhbiBhcHByZWNpYXRpb24gb2Ygd2hhdCB0aGV5JiM4MjE3O2QgYWNoaWV2ZWQuPC9wPgo8cD5UaGUgbmlnaHQgYmVmb3JlLCB0aGV5IGhhZCBiZWF0ZW4gVGVubmVzc2VlIFN0YXRlIDcxLTY5IGluIG92ZXJ0aW1lLCBzbmFwcGluZyBUU1UmIzgyMTc7cyAxNS1nYW1lIHdpbm5pbmcgc3RyZWFrLiBUZW5uZXNzZWUgU3RhdGUgaGFkIHBvd2VyIGZvcndhcmRzIFRydWNrIFJvYmluc29uLCBhIGZ1dHVyZSB0d28tdGltZSBOQkEgQWxsLVN0YXIsIGFuZCBMbG95ZCBOZWFsLCB3aG8gbWFkZSB0aGUgTkJBJiM4MjE3O3MgYWxsLXJvb2tpZSB0ZWFtIHRoZSBmb2xsb3dpbmcgc2Vhc29uIGFuZCB3b24gYSBjaGFtcGlvbnNoaXAgd2l0aCB0aGUgUG9ydGxhbmQgVHJhaWwgQmxhemVycy48L3A+CjxwPlJvYW5va2UsIG1lYW53aGlsZSwgaGFkIHJvbGxlZCBvdmVyIEVhc3Rlcm4gTWljaGlnYW4gOTktNzMgaW4gYW4gaW5mYW1vdXMgc2VtaWZpbmFsLiBFTVUmIzgyMTc7cyBHZW9yZ2UgR2VydmluLCBrbm93biBhcyB0aGUgJiM4MjIwO0ljZW1hbiYjODIyMTsgZHVyaW5nIGEgSGFsbCBvZiBGYW1lIEFCQSBhbmQgTkJBIGNhcmVlciwgZGVja2VkIFJvYW5va2UmIzgyMTc7cyBKYXkgUGljY29sYSB3aXRoIGhpcyB0ZWFtIHRyYWlsaW5nIDgxLTU2LiA8L3A+CjxwPkFjY29yZGluZyB0byBhIG5ld3NwYXBlciBhY2NvdW50LCBwb2xpY2UgY2FtZSB0byB0aGUgYXJlbmEgYXMgYSBwcmVjYXV0aW9uLCBHZXJ2aW4gd2FzIGVzY29ydGVkIG91dCBhbmQgRWFzdGVybiBNaWNoaWdhbiBjb2FjaCBKaW0gRHV0Y2hlciByZXNpZ25lZCBhZnRlciB0aGUgZ2FtZS4gR2VydmluJiM4MjE3O3MgaW52aXRhdGlvbiB0byB0aGUgMTk3MiBPbHltcGljIHRyeW91dHMgd2FzIHJlc2NpbmRlZC4gVG9sZCBoZSB3YXMgYWNhZGVtaWNhbGx5IGluZWxpZ2libGUgZm9yIHRoZSBuZXh0IHNlYXNvbiwgR2VydmluIHF1aXQgc2Nob29sLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGhhZCBhbG1vc3QgdGhlIHVsdGltYXRlIHN1Y2Nlc3MsIGxvc2luZyBpbiB0aGUgbmF0aW9uYWwgY2hhbXBpb25zaGlwIGdhbWUsJiM4MjIxOyBMYXJyeSBRdWFybGVzIHNhaWQuICYjODIyMDtIb3dldmVyLCBJIGxpa2UgdG8gcmVtaW5kIHBlb3BsZSwgd2UgYmVhdCBUZW5uZXNzZWUgU3RhdGUsIHdobyB3YXMgcmFua2VkIE5vLiAxLCBpbiB0aGUgZ2FtZSBwcmlvci4gV2UgZmVsdCBsaWtlIHdlIGtpbmQgb2Ygc3BlbnQgb3Vyc2VsdmVzIGEgbGl0dGxlIGJpdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5NYW55IG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIDE5NzEtNzIgWmlwcyBzdGlsbCBsaXZlIGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvLCBidXQgc29tZSBmbHkgaW4gdG8gam9pbiB0aGVtIGF0IGZyZXF1ZW50IGx1bmNoZXMsIGxpa2UgdGhlIG9uZSB0aGV5IGhlbGQgYXQgQnVybnR3b29kIFRhdmVybiBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBpbiBKdWx5LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1lvdSBjYW4gbWVudGlvbiBzb21ldGhpbmcgaW4gb25lIGdhbWUgNDUgeWVhcnMgYWdvIGFuZCBldmVyeWJvZHkgY2FuIGV4cGVyaWVuY2Ugd2hhdCBpdCBmZWx0IGxpa2UsIHRoZSBlbGF0aW9uLCB0aGUgc291bmQsJiM4MjIxOyBzYWlkIE93ZW5zLCBhIHByb2R1Y3Qgb2YgQWtyb24gU291dGggSGlnaCB3aG8gY2FtZSBmcm9tIFVwcGVyIE1hcmxib3JvLCBNZC4gJiM4MjIwO0NvbGxlY3RpdmUgbWVtb3J5IGlzIGEgZ3JlYXQgcGFydCBvZiB0aGlzIGV4cGVyaWVuY2UuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+UXVhcmxlcywgdGhlIGZvcm1lciBhdGhsZXRpYyBkaXJlY3RvciBhdCBXYXJyZW5zdmlsbGUgSGVpZ2h0cyBIaWdoIFNjaG9vbCwgdG9vayBhIGZsaWdodCBmcm9tIEF0bGFudGEgdGhlIG5pZ2h0IGJlZm9yZS4gUmFuZHkgQW5kZXJzb24sIHJldGlyZWQgYWZ0ZXIgMzkgeWVhcnMgb2YgdGVhY2hpbmcsIGFuZCBoaXMgd2lmZSwgQ2luZHksIGRyb3ZlIDI1MCBtaWxlcyBmcm9tIFBvcnQgSHVyb24sIE1pY2guLCB0aGF0IG1vcm5pbmcgYW5kIGhlYWRlZCBiYWNrIGFmdGVyd2FyZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGhpcyBsaWZlLCYjODIyMTsgQ2luZHkgQW5kZXJzb24gc2FpZCBvZiBoZXIgaGlnaCBzY2hvb2wgc3dlZXRoZWFydCBhbmQgaHVzYmFuZCBvZiA0NSB5ZWFycy48L3A+CjxwPkxhcnJ5IEplbmtpbnMsIHdobyBhdHRlbmRlZCBDbGV2ZWxhbmQgRWFzdCBIaWdoIFNjaG9vbCwgd2FzIHRvdWNoZWQgdGhhdCB3aGVuIGhpcyBOby4gMTIgamVyc2V5IHdhcyBob25vcmVkIGF0IFVBIGFib3V0IDE1IHllYXJzIGFnbywgYSBncm91cCBvZiBhYm91dCAxMDAgdGhhdCBhdHRlbmRlZCBpbmNsdWRlZCBmcmllbmRzIGFuZCBmYW1pbHkgYW5kIGFsbCBoaXMgdGVhbW1hdGVzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IG1hZGUgaXQgc28gc3BlY2lhbCAmIzgyMTI7IGFsbCB0aGF0IHdhcyBtaXNzaW5nIHdhcyBteSBjb2FjaCwmIzgyMjE7IEplbmtpbnMgc2FpZCBvZiBjb2FjaCBXeWF0dCBXZWJiLiAmIzgyMjA7VGhleSBjYWxsZWQgaGltIG15IGZhdGhlci4gVGhleSBzYWlkIGhlIGFsd2F5cyBmYXZvcmVkIG1lLiBJIGRpZCB3aGF0IGhlIHdhbnRlZCBtZSB0byBkby4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BYm91dCAyMCB5ZWFycyBhZ28sIHBsYXllcnMgZnJvbSB0aGUgV2ViYiBlcmEgYW5kIGEgZmV3IGZyb20gdGhhdCBvZiBoaXMgcHJlZGVjZXNzb3IsIFRvbnkgTGF0ZXJ6YSwgYmVnYW4gZ2V0dGluZyB0b2dldGhlciBldmVyeSBvdGhlciBXZWRuZXNkYXkuIE1hbnkgY3JlZGl0IEthcmwgU2Nod2FyemluZ2VyLCBhIGZvcm1lciB0ZWFjaGVyIGFuZCBjb2FjaCBhdCBoaXMgYWxtYSBtYXRlciwgQXJjaGJpc2hvcCBIb2Jhbiwgd2hvIG1hZGUgaGlzIGxpdmluZyBpbiBtZWRpY2FsIHNhbGVzLCBmb3Iga2VlcGluZyB0aGUgY29udGFjdCBsaXN0IGN1cnJlbnQgYW5kIHRoZSBpbnZpdGVzIGZsb3dpbmcuPC9wPgo8cD5PbiBPY3QuIDYsIHRoZXkgd2lsbCByZXVuaXRlIGFnYWluLCBob25vcmVkIGF0IGEgaG9tZSBmb290YmFsbCBnYW1lIGFzIFVBJiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO1RlYW0gb2YgRGlzdGluY3Rpb24uJiM4MjIxOyBUaGF0IGxpa2VseSB3b24mIzgyMTc7dCB0b3AgdGhlaXIgNDB0aCBhbm5pdmVyc2FyeSwgYSB3ZWVrZW5kIGdhdGhlcmluZyBpbiBGZWJydWFyeSAyMDEyIGF0dGVuZGVkIGJ5IGFsbCAxMyBwbGF5ZXJzIHRoYXQgaW5jbHVkZWQgYW4gdW5mb3JnZXR0YWJsZSBGcmlkYXkgbmlnaHQgZGlubmVyIGF0IHRoZSBTaGVyYXRvbiBTdWl0ZXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQgd2FzIGluZGVzY3JpYmFibGUgJiM4MjEyOyBhIG9uY2UtaW4tYS1saWZldGltZSBleHBlcmllbmNlLCYjODIyMTsgc2FpZCBQYXVsLCB3aG8gbGl2ZXMgaW4gQ2xldmVsYW5kLiAmIzgyMjA7VGhpcyBpcyBhIHBhcnQgb2YgdXMuIFdlIGFyZSBhbGwgYSBwYXJ0IG9mIGl0LiBXZSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHdoYXQgaXQgaXMsIGJ1dCB3ZSBrbm93IHdlJiM4MjE3O3JlIGFsbCBhIHBhcnQgb2YgaXQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBiZXQgeW91IGNvdWxkIGdvIGFyb3VuZCB0aGlzIGNvdW50cnkgYW5kIGhhdmUgYSBkaWZmaWN1bHQgdGltZSBmaW5kaW5nIHRoaXMgNDUgeWVhcnMgbGF0ZXIuIE5vbmUgb2YgdXMgYXJlIHJlbGF0ZWQsIGJ1dCB3ZSYjODIxNztyZSBhbGwgYnJvdGhlcnMuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBob3cgeW91IGZlZWwuIFdoZW4gd2UgdGFsayB0byBlYWNoIG90aGVyLCB3ZSYjODIxNztyZSBmYW1pbHkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+V2ViYiBhbmQgaGlzIGFzc2lzdGFudHMsIEFsZXggQWRhbXMgYW5kIEpvZSBVbmd2YXJ5LCBhcmUgYWxsIGRlY2Vhc2VkLiBUaGUgb25seSBwbGF5ZXIgd2hvIGhhcyBwYXNzZWQgYXdheSBpcyBCcmlhbiBXZXN0b3ZlciwgYSBNYXNzaWxsb24gcHJvZHVjdCB3aG8gbWFkZSB0aGUgd2lubmluZyBzaG90IGFnYWluc3QgVGVubmVzc2VlIFN0YXRlIGFzIHRoZSBaaXBzIHJhbGxpZWQgZnJvbSBhIDEyLXBvaW50IGhhbGZ0aW1lIGRlZmljaXQuPC9wPgo8cD5XaGVuIHRoZXkgZGlzY3VzcyAmIzgyMjA7VGhlIFNlYXNvbiwmIzgyMjE7IHRoZXkgbGFtZW50IHRoZSA4NC03MiBsb3NzIHRvIFJvYW5va2UgaW4gRXZhbnN2aWxsZSwgSW5kLiwgYnV0IHRoZXkgaGF2ZSBnYWluZWQgcGVyc3BlY3RpdmUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7QW5ncnk/IE5vLiBEaXNhcHBvaW50ZWQ/IE9mIGNvdXJzZS4gQnV0IHRoZSB3YXkgd2UgaGFkIHRvIGdldCB0aGVyZSB0b29rIHRoZSBhbmdlciBhd2F5LCYjODIyMTsgUGF1bCBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQgd2FzIHRocmVlIGdhbWVzIGluIHRocmVlIG5pZ2h0cy4gQmVhdCB0aGUgTm8uIDEgdGVhbSBpbiBvdmVydGltZS4gV2ViYiBkaWRuJiM4MjE3O3QgcGxheSBhIHdob2xlIGxvdCBvZiBwbGF5ZXJzLiBUaGUgc2l4IG9yIHNldmVuIGd1eXMgd2VyZSBwcmV0dHkgd29ybiBvdXQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIHdoeSBJIHdhc24mIzgyMTc7dCBhbmdyeS4gSSBzdGlsbCBmZWx0IHdlIGNvdWxkIHdpbiwgYnV0IGl0IHdhc24mIzgyMTc7dCBpbiB1cyBhdCB0aGUgZW5kLiBJIHNob3QgYmFkIHRoYXQgbmlnaHQuIExhcnJ5IFtRdWFybGVzXSBzaG90IGJhZC4gVGhhdCBvdmVydGltZSB0b29rIGEgbG90IG91dCBvZiBvdXIgbGVncywgdG9vayBhIGxvdCBvdXQgb2YgdXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+V2ViYiBwbGF5ZWQgb25seSBzZXZlbiBtZW4gYWdhaW5zdCBUZW5uZXNzZWUgU3RhdGUsIHdpdGggUGF1bCwgUXVhcmxlcyBhbmQgV2lsIFNjaHdhcnppbmdlciBnb2luZyBhbGwgNDUgbWludXRlcy4gUXVhcmxlcyBsZWQgdGhlIFppcHMgd2l0aCAyMiBwb2ludHMsIHNpeCByZWJvdW5kcyBhbmQgc2V2ZW4gYXNzaXN0cy48L3A+CjxwPkFnYWluc3QgUm9hbm9rZSwgQW5kZXJzb24gdG90YWxlZCAyMSBwb2ludHMgYW5kIGVpZ2h0IHJlYm91bmRzLiBIYXJ2ZXkgR2xvdmVyIGFuZCBXaWwgU2Nod2FyemluZ2VyIGhhZCAxNCBwb2ludHMgZWFjaCBhbmQgUGF1bCAxMy4gQnV0IFBhdWwgbWFkZSA2LW9mLTIwIGZpZWxkIGdvYWxzIGFuZCBRdWFybGVzIDUtb2YtMTggYW5kIHRoZSBaaXBzIHNob3QgMzAtb2YtNzYgYXMgYSB0ZWFtLiBSb2Fub2tlIG1hZGUgMzEtb2YtNjcsIGFsb25nIHdpdGggMjEtb2YtMjYgZnJlZSB0aHJvd3MuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBoYWQgYW4gaW5jcmVkaWJsZSBnYW1lLiBBIGNvdXBsZSBvZiBndXlzIHdpbGwgdGVsbCB5b3UgdGhleSBkaWQgbm90LCYjODIyMTsgQW5kZXJzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgcGxheWVkIGhhcmQuIEkgYWx3YXlzIHNhaWQgdG8gbXlzZWxmLCAmIzgyMTY7SSBoYWQgbm90aGluZyB0byBiZSBhc2hhbWVkIG9mIGlmIEkgcGxheWVkIG15IGJlc3QuJiM4MjE3OzwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgd2FzIGV4aGF1c3RlZCB0aGF0IGdhbWUuIFRvIHRoZSBwb2ludCB0aGF0IEkgbmV2ZXIgYXNrZWQgdG8gYmUgdGFrZW4gb3V0IG9mIGEgZ2FtZSwgYnV0IHRoYXQgZ2FtZSBJIGRpZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5QYXVsIE1lc2tvLCBhIEhvYmFuIHByb2R1Y3QsIHNhaWQgaGUgYmVsaWV2ZXMgdGhlIFppcHMgd2VyZSBhbHNvIG1lbnRhbGx5IHNwZW50LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1doYXQgaGFwcGVuZWQgaW4gdGhlIHNlbWlmaW5hbHMgd2FzIHN1Y2ggYSBjbGltYWN0aWMgd2luLCYjODIyMTsgTWVza28gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBub3Qgc2F5aW5nIGl0IHdhcyBhIGRvd25lciBmb3IgdXMgdG8gcGxheSB0aGUgbmV4dCBnYW1lLCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyBoYXJkIHRvIGNvbWUgYmFjayB3aGVuIHlvdSBoYXZlIGEgc2lnbmF0dXJlIHdpbiBsaWtlIHRoYXQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayBndXlzIHdlcmUgdGlyZWQuIE5vdCBvbmx5IG1lbnRhbGx5LCBidXQgcGh5c2ljYWxseSB0aXJlZC4gWW91JiM4MjE3O3JlIHRhbGtpbmcgdGhyZWUgZ2FtZXMgaW4gdGhyZWUgZGF5cywgYSBsb3Qgb2YgcHJlc3N1cmUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QWtyb24gd2VudCAyMi01IGFuZCBtYWRlIGl0IGJhY2sgdG8gRXZhbnN2aWxsZSBpbiAxOTczLCBidXQgbG9zdCB0byBUZW5uZXNzZWUgU3RhdGUgYW5kIFJvYmluc29uIDU0LTUwIGluIHRoZSBmaXJzdCBnYW1lLjwvcD4KPHA+QXMgdGhleSYjODIxNzt2ZSByZW1pbmlzY2VkLCBtb3N0IGhhdmUgY29tZSB0byByZWFsaXplIHdoYXQgaXQgbWVhbnQgdG8gcGxheSBmb3IgYW4gTkNBQSBjaGFtcGlvbnNoaXAuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SG93IG1hbnkgdGVhbXMgZ290IHRvIHBsYXkgaW4gYSBuYXRpb25hbCB0aXRsZSBnYW1lPyBUaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3Jvbi4gV2Ugd2VyZSB0aGUgZmlyc3QgaW4gdGhlIGhpc3Rvcnkgb2YgdGhlIHNjaG9vbCwmIzgyMjE7IHNhaWQgR2VvcmdlIE1jQ2xhaW4sIGEgQ2xldmVsYW5kIEpvaG4gSGF5IHByb2R1Y3QuICYjODIyMDtJIGNhbiBzaXQgYmFjayBhbmQgc2F5IHRvIG15c2VsZiwgJiM4MjE2O0hvdyBtYW55IGd1eXMgbWFkZSBpdCB0byB0aGUgY2hhbXBpb25zaGlwIGdhbWUgaW4gRGl2aXNpb24gSUkgYmFza2V0YmFsbD8mIzgyMTc7IEkgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byB0YWtlIGFueXRoaW5nIGF3YXkgZnJvbSBEaXZpc2lvbiBJSSwgaGFsZiBvZiBvdXIgc2NoZWR1bGUgd2FzIERpdmlzaW9uIEkgc2Nob29scy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Ub255IFdlcm5lciBzYWlkIGhlIHdhcyBvbmUgb2YgdGhlIGZldyBNZWRpbmEgSGlnaCBTY2hvb2wgZ3JhZHVhdGVzIHdobyBwbGF5ZWQgY29sbGVnZSBiYXNrZXRiYWxsLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RvIG1vdmUgaW50byB0aGF0IGxldmVsIG9mIGEgY2hhbXBpb25zaGlwIHRlYW0gd2FzIHByZXR0eSBleGNpdGluZy4gT2YgY291cnNlLCB5b3UmIzgyMTc7cmUgZGlzYXBwb2ludGVkLCBldmVyeWJvZHkgd2FudHMgdG8gd2luIGEgY2hhbXBpb25zaGlwLCYjODIyMTsgV2VybmVyIHNhaWQgaW4gYSBwaG9uZSBpbnRlcnZpZXcuICYjODIyMDtCdXQgYWZ0ZXIgYSBsb3NzIGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IHRoZSBlbmQgb2YgbGlmZS4gV2Ugd29uIG1vcmUgdGhhbiB3ZSBsb3N0LiBZb3UgdGFrZSB0aG9zZSBsaWZlIHNraWxscyBpbnRvIHlvdXIgam9iLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkplbmtpbnMsIGFuIEFsbC1BbWVyaWNhbiBhcyBhIGZyZXNobWFuIGluIDE5NzAtNzEsIG1pc3NlZCBhbGwgb2YgJiM4MjIwO1RoZSBTZWFzb24mIzgyMjE7IHdpdGggYSB0aGlnaCBpbmp1cnkgYWZ0ZXIgYmVpbmcgaHVydCBpbiB0aGUgcHJlc2Vhc29uLiBIZSBmb3VuZCBpdCBzbyBoYXJkIHNpdHRpbmcgb3V0IHRoYXQgaGUgY291bGRuJiM4MjE3O3QgbGlzdGVuIHRvIHRoZSBjaGFtcGlvbnNoaXAgZ2FtZSBvbiB0aGUgcmFkaW8uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBhbHdheXMgYmVlbiBhIHBlcnNvbiAmIzgyMzA7IEkgdG9vayBmb3J3YXJkIHRvIHRvbW9ycm93LCYjODIyMTsgSmVua2lucyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBkaWQgZXZlcnl0aGluZyBJIGNvdWxkIHRvIGdldCBiZXR0ZXIuIFRoZSBkYXkgYmVmb3JlIHRoZXkgbGVmdCwgSSB3YXMgc3RpbGwgdHJ5aW5nIHRvIHByYWN0aWNlLiBJIHdhcyBhYmxlIHRvIHByYWN0aWNlIHRoZSBsYXN0IHR3byB3ZWVrcywgYnV0IEkgd2FzIHN0aWxsIGRyYWdnaW5nIG15IGxlZy4gSSB3YXNuJiM4MjE3O3QgMTAwIHBlcmNlbnQuIFRoZSBjb2FjaCBjYWxsZWQgbWUgaW4gYW5kIHNhaWQsICYjODIxNjtKZW5rcywgSSYjODIxNzttIG5vdCBnb2luZyB0byBiZSBhYmxlIHRvIHRha2UgeW91IHdpdGggdXMuIEl0IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlIGZhaXIgdG8gdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIGd1eXMgd2hvIGhhdmUgYmVlbiBoZXJlIGFsbCB5ZWFyLiYjODIxNzsgSSBkaWRuJiM4MjE3O3QgbGlrZSBpdCwgYnV0IEkgdW5kZXJzdG9vZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BcyBwYWluZnVsIGFzIGl0IHdhcyB0byBzdGF5IGhvbWUsIEplbmtpbnMgYXBwcmVjaWF0ZXMgd2hhdCBoaXMgdGVhbSBhY2NvbXBsaXNoZWQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7TW9zdCBwZW9wbGUgZG9uJiM4MjE3O3QgZ2V0IGEgY2hhbmNlIHRvIHdpbiBhIGNoYW1waW9uc2hpcCBvciBwbGF5IGluIGEgY2hhbXBpb25zaGlwIGdhbWUsJiM4MjIxOyBKZW5raW5zIHNhaWQuICYjODIyMDtZb3UgbG9vayBmb3Igc3BlY2lhbCB0aGluZ3MgaW4gbGlmZSBiZWNhdXNlIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgZmV3IGFuZCBmYXIgYmV0d2Vlbi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5NYXJsYSBSaWRlbm91ciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQ2F2cyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vY2F2cy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnMiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vY2F2czwvYT4uPC9hPiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQkouIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQkoiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKPC9hPi48L2E+PC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL3JhY2UtYnVpbGRpbmctYnJpZGdlcy10aHJvdWdoLXRpbWVzLW9mLXVucmVzdC1hbmQtc29jaWFsLXVwaGVhdmFsLTE5NzEtNzItYWtyb24temlwcy1pZ25vcmVkLWNvbG9yLWJhcnJpZXJzLXRvLWJ1aWxkLWEtbGFzdGluZy1ib25kIj5SYWNlOiBCdWlsZGluZyBCcmlkZ2VzOiBUaHJvdWdoIHRpbWVzIG9mIHVucmVzdCBhbmQgc29jaWFsIHVwaGVhdmFsLCAxOTcxLTcyIEFrcm9uIFppcHMgaWdub3JlZCBjb2xvciBiYXJyaWVycyB0byBidWlsZCBhIGxhc3RpbmcgYm9uZDwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+