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College basketball/Akron 67, Kent State 65: Zips grind out victory over rival Golden Flashes
Published: March 2, 2018 - 10:20 PM | Updated: March 2, 2018 - 11:10 PM
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By George M. Thomas
Beacon Journal/Ohio.com
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