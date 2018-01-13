Ohio.com / Sports / University of Akron / College basketball/Akron 80, Bowling Green 78: Zips top Falcons for first MAC victory
Published: January 13, 2018 - 7:41 PM
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By George M. Thomas
Beacon Journal/Ohio.com
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