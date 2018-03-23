On the record: Ashland women’s basketball team has 73-game winning streak snapped in Division II national final

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgQXNobGFuZCB3b21lbiYjODIxNztzIGJhc2tldGJhbGwgdGVhbSYjODIxNztzIGhvcGVzIGZvciBhIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSB1bmRlZmVhdGVkIG5hdGlvbmFsIGNoYW1waW9uc2hpcCBzZWFzb24gY2FtZSB0byBhbiBlbmQgaW4gdGhlIERpdmlzaW9uIElJIG5hdGlvbmFsIGZpbmFsIEZyaWRheSBuaWdodCBpbiBTaW91eCBGYWxscywgUy5ELjwvcD4KPHA+Tm8uIDYgQ2VudHJhbCBNaXNzb3VyaSB1c2VkIGEgMTItMCBydW4gZWFybHkgaW4gdGhlIHNlY29uZCBxdWFydGVyIHRvIGVyYXNlIGEgc2V2ZW4tcG9pbnQgZGVmaWNpdCAgaW4gYSA2Ni01MiB2aWN0b3J5IG92ZXIgdGhlIEVhZ2xlcyAoMzYtMSkuPC9wPgo8cD5Bc2hsYW5kIGxlZCAxNi02IGJlZm9yZSBDZW50cmFsIE1pc3NvdXJpIHRyaW1tZWQgdGhlIGxlYWQgdG8gMjAtMTUgYWZ0ZXIgdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIuPC9wPgo8cD5UaGUgRWFnbGVzIHRyYWlsZWQgMzUtMzEgYXQgdGhlIGhhbGYgYW5kIHdlcmUgbmV2ZXIgYWJsZSB0byByZWdhaW4gdGhlIGxlYWQuPC9wPgo8cD5MYWluYSBTbnlkZXIgbGVkIEFzaGxhbmQgd2l0aCAxNiBwb2ludHMgYW5kIG5pbmUgcmVib3VuZHMuIFNvcGhvbW9yZSBKb2RpZSBKb2huc29uIChXYWRzd29ydGgpIGhhZCBzaXggcG9pbnRzIGFuZCAxMiByZWJvdW5kcyBmb3IgdGhlIEVhZ2xlcywgd2hvIGhhZCB0aGVpciA3My1nYW1lIHdpbm5pbmcgc3RyZWFrIHNuYXBwZWQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRyYWNrIGFuZCBmaWVsZDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+SWFuIEJlaG0gd29uIHRoZSBqYXZlbGluIHRocm93ICgyMzEtMDcpIGFuZCBSb2RyaWdvIElnbGVzaWFzIHBsYWNlZCBzZWNvbmQgKDIyMi0xMSkgdG8gbGVhZCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiB0cmFjayBhbmQgZmllbGQgdGVhbSBvbiBGcmlkYXkgYXQgdGhlIFJvYWRydW5uZXIgSW52aXRhdGlvbmFsIGluIFNhbiBBbnRvbmlvLjwvcD4KPHA+QWJpZ2FsZSBXaWxzb24gcGxhY2VkIHRoaXJkIGFuZCBPbGl2aWEgU255ZGVyIHBsYWNlZCBmaWZ0aCBpbiB0aGUgd29tZW4mIzgyMTc7cyBzaG90IHB1dCB0byBsZWFkIHRoZSBaaXBzJiM4MjE3OyB3b21lbi4gUGF0cmljaWEgT3J0ZWdhIGZpbmlzaGVkIHRoaXJkIGluIHRoZSB3b21lbiYjODIxNztzIGphdmVsaW4gZm9yIHRoZSBaaXBzLjwvcD4KPHA+VGhlIGZpbmFsIGRheSBvZiB0aGUgUm9hZHJ1bm5lciBJbnZpdGF0aW9uYWwgYmVnaW5zIGF0IG5vb24gb24gU2F0dXJkYXkgd2l0aCBmaWVsZCBldmVudHMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRlbm5pczwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gd29tZW4mIzgyMTc7cyB0ZW5uaXMgdGVhbSBsb3N0IDQtMyB0byBob3N0IEVhc3Rlcm4gTWljaGlnYW4gb24gRnJpZGF5LjwvcD4KPHA+VGhlIFppcHMgKDExLTcsIDAtMSBNQUMpIHdvbiB0aGUgZG91YmxlcyBwb2ludCwgYW5kIE1pcnVuYSBWYXNpbGVzY3Ugd29uIGhlciBmaWZ0aCBjb25zZWN1dGl2ZSBtYXRjaCB3aXRoIGEgNi0xLCA2LTEgd2luIGF0IE5vLiAyIHNpbmdsZXMuIEx1aXNhIEVjaGV2ZXJyeSB3b24gYXQgTm8uIDQgc2luZ2xlcyBmb3IgdGhlIFppcHMuPC9wPgo=