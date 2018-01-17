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On the record: Kent State falls 60-50 to Bowling Green in MAC women’s basketball
Published: January 17, 2018 - 10:57 PM | Updated: January 17, 2018 - 11:15 PM
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