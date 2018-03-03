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On the record: Kent State will host Northern Illinois; UA will travel to Western Michigan in first round of MAC Tournament
Published: March 3, 2018 - 2:51 PM | Updated: March 3, 2018 - 2:51 PM
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