On the record: Kent State wrestling team goes 1-2 on first day at Virginia Duals

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgS2VudCBTdGF0ZSB3cmVzdGxpbmcgdGVhbSBlbmRlZCBGcmlkYXkgb24gYSBoaWdoIG5vdGUgd2l0aCBhIDI3LTE1IHdpbiBvdmVyIEZyZXNubyBTdGF0ZSBvbiB0aGUgZmlyc3QgZGF5IG9mIHRoZSBWaXJnaW5pYSBEdWFscyBhdCB0aGUgSGFtcHRvbiBDb2xpc2V1bS48L3A+CjxwPlRoZSBHb2xkZW4gRmxhc2hlcyAoOS02KSBkcm9wcGVkIHRoZWlyIG9wZW5pbmcgZHVhbCB0byBDaGF0dGFub29nYSAyMy0xNSBhbmQgdGhlbiBmZWxsIDMyLTYgdG8gTm8uIDExIE5vcnRoZXJuIElvd2EuPC9wPgo8cD5GcmVzaG1lbiBhY2NvdW50ZWQgZm9yIHRocmVlIG9mIHRoZSBGbGFzaGVzJiM4MjE3OyBzZXZlbiB2aWN0b3JpZXMgYWdhaW5zdCBGcmVzbm8gU3RhdGUuIFRoYXQgaW5jbHVkZWQgSmFrZSBGZXJyaSwgd2hvIGVhcm5lZCBoaXMgZmlyc3QgdmFyc2l0eSBkdWFsIHdpbiBhdCAxMjUgcG91bmRzLjwvcD4KPHA+VGhlIG90aGVyIGZyZXNobWVuIHdpbm5lcnMgd2VyZSBEeWxhbiBCYXJyZWlybyAoMTc0KSBhbmQgQ29saW4gTWNDcmFja2VuICgxODQpLCB3aG8gcmVjb3JkZWQgYSBzZWNvbmQtcGVyaW9kIHBpbi4gPC9wPgo8cD5KdW5pb3IgQW50aG9ueSBUdXRvbG8gKDEzMykgd2VudCAzLTAgb24gdGhlIGRheSBhbmQgYXZlbmdlZCBhIGxvc3MgaW4gdGhlIDIwMTcgTkNBQSBDaGFtcGlvbnNoaXBzIHdpdGggYSAzLTIgd2luIG92ZXIgQ2hhdHRhbm9vZ2EmIzgyMTc7cyBDaHJpcyBEZWJpZW4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldhbHNoIGxhY3Jvc3NlIDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIFdhbHNoIG1lbiYjODIxNztzIGxhY3Jvc3NlIHRlYW0gd2FzIHNlbGVjdGVkIHRvIGZpbmlzaCBmaWZ0aCBpbiB0aGUgMjAxOCBHcmVhdCBNaWR3ZXN0IEF0aGxldGljIENvbmZlcmVuY2UgTWVuJiM4MjE3O3MgTGFjcm9zc2UgUHJlc2Vhc29uIENvYWNoZXMgUG9sbC4gVGhlIENhdmFsaWVycyByZWNlaXZlZCAyMSBwb2ludHMgZnJvbSB0aGUgbGVhZ3VlJiM4MjE3O3MgY29hY2hlcy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SG9ja2V5IDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIFlvdW5nc3Rvd24gUGhhbnRvbXMgZ2FtZSBhdCA3OjA1IHAubS4gSmFuLiAxOSB3aWxsIGhvbm9yIHRoZSBTdGFubGV5IEN1cCBjaGFtcGlvbiBQaXR0c2J1cmdoIFBlbmd1aW5zIHdpdGggYSBmYW4gbmlnaHQuPC9wPgo=