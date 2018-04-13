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On the record: Kent State’s T.J. Lawson win men’s decathlon at Tennessee Relays
Published: April 13, 2018 - 9:46 PM
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