On the record: Struggles continue for University of Akron women’s basketball team in 74-61 loss to Ball State

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiB3b21lbiYjODIxNztzIGJhc2tldGJhbGwgdGVhbSBsb3N0IGl0cyBmaWZ0aCBjb25zZWN1dGl2ZSBnYW1lLCBhbmQgZm91cnRoIGluIGEgcm93IGluIHRoZSBNaWQtQW1lcmljYW4gQ29uZmVyZW5jZSwgNzQtNjEgdG8gQmFsbCBTdGF0ZSBXZWRuZXNkYXkgYXQgUmhvZGVzIEFyZW5hLjwvcD4KPHA+S3lubmVkeSBBenViaWtlIHNjb3JlZCAxMiBwb2ludHMgb2ZmIHRoZSBiZW5jaCB0byBsZWFkIHRoZSBaaXBzICg2LTksIDAtNCkgaW4gc2NvcmluZy48L3A+CjxwPkRlc3RpbnkgUGVya2lucyBhZGRlZCAxMSBwb2ludHMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldvbWVuJiM4MjE3O3MgYmFza2V0YmFsbDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+S2VudCBTdGF0ZSBiZWF0IHZpc2l0aW5nIEVhc3Rlcm4gTWljaGlnYW4gNzYtNjkgdG8gc25hcCBhIHR3by1nYW1lIHNraWQgYW5kIHN3ZWVwIHRoZSBzZWFzb24gc2VyaWVzIGZyb20gdGhlIEVhZ2xlcyAoNi05LCAyLTIpLiA8L3A+CjxwPk5hZGRpeWFoIENyb3NzIHNjb3JlZCAyNCBwb2ludHMgYW5kIEpvcmRhbiBLb3JpbmVrIChTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSkgYWRkZWQgMjMgYXMgdGhlIEdvbGRlbiBGbGFzaGVzIGltcHJvdmVkIHRvIDktNyBvdmVyYWxsIGFuZCAyLTIgaW4gdGhlIE1BQy48L3A+CjxwPk1jS2VubmEgU3RlcGhlbnMgKExha2UpIGFsc28gc2NvcmVkIDE3IHBvaW50cyBmb3IgS2VudCBTdGF0ZS48L3A+Cg==