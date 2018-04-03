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On the record: UA softball team swept in doubleheader by Buffalo
Published: April 3, 2018 - 8:30 PM
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