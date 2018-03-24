On the record: University of Akron swept by Toledo in MAC softball; Kent State sweeps Western Michigan

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBzb2Z0YmFsbCB0ZWFtIGZlbGwgdmljdGltIHRvIGEgc3dlZXAgb24gU2F0dXJkYXkgYWZ0ZXJub29uLCBkcm9wcGluZyB0d28gZ2FtZXMgdG8gdmlzaXRpbmcgVG9sZWRvIHRvIHN0YXJ0IE1pZC1BbWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlIHBsYXkuPC9wPgo8cD5UaGUgWmlwcyAoMS0yMi0xLCAwLTIpIGxvc3QgdGhlIGZpcnN0IGdhbWUgMTMtNSBiZWZvcmUgZmFsbGluZyAxNS0xIGluIHRoZSBzZWNvbmQgZ2FtZS48L3A+CjxwPkFrcm9uIGhhcyBub3cgbG9zdCAxMCBnYW1lcyBpbiBhIHJvdyBzaW5jZSB0eWluZyBEcmV4ZWwgb24gRmViLiAyNS48L3A+CjxwPkVycm9ycyB3ZXJlIHRoZSBiaWcgc3Rvcnkgb24gU2F0dXJkYXkgYXMgdGhlIFppcHMgY29tbWl0dGVkIGEgdG90YWwgb2Ygc2l4IHRoYXQgbGVkIHRvIHNpeCB1bmVhcm5lZCBydW5zLjwvcD4KPHA+S2ltYmVybHkgUm9kcmlndWV6IGRyaWxsZWQgaGVyIHNlY29uZCBob21lIHJ1biBvZiB0aGUgeWVhciwgYSB0d28tcnVuIHNob3QsIGluIHRoZSBmaXJzdCBnYW1lIGZvciBVQS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TW9yZSBzb2Z0YmFsbDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+S2VudCBTdGF0ZSBzd2VwdCB2aXNpdGluZyBXZXN0ZXJuIE1pY2hpZ2FuIHRvIHN0YXJ0IE1BQyBwbGF5IHVuYmVhdGVuLjwvcD4KPHA+VGhlIEdvbGRlbiBGbGFzaGVzICgxNC05LCAyLTApIHRvb2sgdGhlIGZpcnN0IGdhbWUgOC03IGJlZm9yZSBvdXRsYXN0aW5nIHRoZSBCcm9uY29zIDEtMCBvbiB0aGUgYmFja2VuZCBvZiB0aGUgZG91YmxlaGVhZGVyLjwvcD4KPHA+RG93biBmaXZlIHJ1bnMgZW50ZXJpbmcgdGhlIHNpeHRoIGlubmluZyBvZiB0aGUgZmlyc3QgZ2FtZSwgS2VudCByYWxsaWVkIHRvIGZvcmNlIGV4dHJhIGlubmluZ3MuIEluIHRoZSBuaW50aCwgQmFpbGV5IEJyb3duZmllbGQgc2xhcHBlZCBhIGJhbGwgdG8gcmlnaHQgdG8gc2NvcmUgRW1pbHkgRG9iYmluIGFuZCBnaXZlIHRoZSBGbGFzaGVzIHRoZWlyIHRoaXJkIHdhbGstb2ZmIHdpbiBvZiB0aGUgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+SW4gdGhlIHNlY29uZCBnYW1lLCBNYXJpYSBDZWdsZWR5IGxhdW5jaGVkIGEgZG91YmxlIHRvIHJpZ2h0IGZpZWxkIHRvIHNjb3JlIHBpbmNoIHJ1bm5lciBTeWRuZXkgQW5kZXJzb24gaW4gdGhlIHNpeHRoIGlubmluZy48L3A+CjxwPk1hZGkgSHVjayB0b3NzZWQgYSBnZW0gaW4gdGhlIGNpcmNsZSwgc3RyaWtpbmcgb3V0IGZvdXIgYW5kIGFsbG93aW5nIGp1c3QgdGhyZWUgaGl0cy4gU2hlIGhhZCBhIG5vLWhpdHRlciB0aHJvdWdoIGZpdmUgaW5uaW5ncyBhbmQgd2VudCBvbiB0byBjb21wbGV0ZSBoZXIgZm91cnRoIHNodXRvdXQgb2YgdGhlIHllYXIuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5Kb2V5IE11cnJheSBhbmQgQXVzdGluIEhhdmVrb3N0IGNvbWJpbmVkIGZvciBhIGZvdXItaGl0IHNodXRvdXQgYXMgdGhlIEZsYXNoZXMgYXZlbmdlZCBGcmlkYXkmIzgyMTc7cyBsb3NzIHRvIEJhbGwgU3RhdGUgd2l0aCBhbiAxMS0wIHZpY3RvcnkuPC9wPgo8cD5JdCB3YXMgS2VudCBTdGF0ZSYjODIxNztzIGZpcnN0IHNodXRvdXQgb2YgdGhlIHNlYXNvbi48L3A+Cg==