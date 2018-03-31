On the record: University of Akron’s Danielle Nicholson places second at Colonel Classic in women’s golf

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5EYW5pZWxsZSBOaWNob2xzb24mIzgyMTc7cyBydW5uZXItdXAgcGVyZm9ybWFuY2UgbGVkIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgZ29sZiB0ZWFtIHRvIGEgZm91cnRoLXBsYWNlIGZpbmlzaCBTYXR1cmRheSBhdCB0aGUgQ29sb25lbCBDbGFzc2ljIGluIFJpY2htb25kLCBLeS4gVGhlIHRvdXJuYW1lbnQgd2FzIHNob3J0ZW5lZCB0byAzNiBob2xlcyBiZWNhdXNlIG9mIGJhZCB3ZWF0aGVyLjwvcD4KPHA+TmljaG9sc29uLCB3aG8gZW50ZXJlZCB0aGUgZmluYWwgcm91bmQgZm91cnRoLCBzaG90IGEgMS11bmRlciA3MSB0byBmaW5pc2ggdGllZCBhdG9wIHRoZSBpbmRpdmlkdWFsIGxlYWRlcmJvYXJkIGF0IGV2ZW4tcGFyIDE0NCwgZm9yY2luZyBhIHBsYXlvZmYgZm9yIG1lZGFsaXN0IGhvbm9ycy4gPC9wPgo8cD5UaGUgWmlwcyBoYWQgcm91bmRzIG9mIDI5OCAocGx1cy0xMCkgYW5kIDI5OSAocGx1cy0xMSkuICBFYXN0ZXJuIEtlbnR1Y2t5IGFuZCBYYXZpZXIgdGllZCBmb3IgZmlyc3QuIFdlc3Rlcm4gS2VudHVja3kgd2FzIHRoaXJkLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Tb2Z0YmFsbDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtCYWlsZXkgQnJvd25maWVsZCBoaXQgYSB3YWxrLW9mZiwgb3Bwb3NpdGUtZmllbGQgc2luZ2xlIGluIHRoZSBib3R0b20gb2YgdGhlIHNldmVudGggaW5uaW5nIHRvIGxpZnQgS2VudCBTdGF0ZSB0byBhIDctNiB3aW4gb3ZlciBUb2xlZG8gaW4gdGhlIGZpcnN0IGdhbWUgb2YgYSBNaWQtQW1lcmljYW4gQ29uZmVyZW5jZSBkb3VibGVoZWFkZXIuIFRoZSBSb2NrZXRzICgyMC0xMywgNC0xKSBjYW1lIGJhY2sgdG8gcnVsZSB0aGUgR29sZGVuIEZsYXNoZXMgMTItMyBpbiBmaXZlIGlubmluZ3MgaW4gdGhlIHNlY29uZCBnYW1lLiBCcm93bmZpZWxkIGhhZCBmaXZlIGhpdHMgd2l0aCB0aHJlZSBkb3VibGVzIGFuZCB0aHJlZSBSQkkgaW4gdGhlIGRvdWJsZWhlYWRlciBmb3IgdGhlIEdvbGRlbiBGbGFzaGVzICgxNy0xMiwgMy0yKS48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QmFsbCBTdGF0ZSBzd2VwdCB0d28gTUFDIGdhbWVzIGZyb20gQWtyb24gKDEtMjYtMSwgMC02KSBhdCBMZWUgSmFja3NvbiBGaWVsZC4gVGhlIENhcmRpbmFscyAoMjMtMTAsIDUtMSkgd29uIHRoZSBvcGVuZXIgOS0xIGFuZCB0aGUgc2Vjb25kIGdhbWUgMTYtNSB0byBjb21wbGV0ZSB0aGUgc3dlZXAuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5NYWxvbmUgc3dlcHQgRGF2aXMgJmFtcDsgRWxraW5zIGluIGEgZG91YmxlaGVhZGVyIGF0IEphY2tzb24gSGlnaCBTY2hvb2wuIE1hbG9uZSAoMTktOSwgOS0zIEdyZWF0IE1pZHdlc3QgQXRobGV0aWMgQ29uZmVyZW5jZSkgd29uIHRoZSBmaXJzdCBnYW1lIDEwLTcgYW5kIHRoZW4gd29uIDE0LTkuPC9wPgo=