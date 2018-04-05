Two players leaving University of Akron men’s basketball team

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBtZW7igJlzIGJhc2tldGJhbGwgdGVhbSBsb3N0IHR3byBwbGF5ZXJzIFRodXJzZGF5LjwvcD4KPHA+VG9ycmV5IFBhdHRvbiwgYSA2LWZvb3QtNCBmcmVzaG1hbiB3aW5nIHBsYXllciwgd2hvIHNhdyBhIGRlY2VudCBjaHVuayBvZiBwbGF5aW5nIHRpbWUgYW5kIGlzIHRoZSBmb3JtZXIgRGl2LiBJSSBzdGF0ZSBwbGF5ZXIgb2YgdGhlIHllYXIgYXQgVHJvdHdvb2QtTWFkaXNvbiBIaWdoIFNjaG9vbCBvdXQgb2YgRGF5dG9uIHdpbGwgdHJhbnNmZXIsIGEgc291cmNlIGNvbmZpcm1lZC48L3A+CjxwPjxlbT5UaGUgRGF5dG9uIERhaWx5IE5ld3M8L2VtPiBmaXJzdCByZXBvcnRlZCB0aGUgbmV3cy48L3A+CjxwPlBhdHRvbiB0aGFua2VkIGNvYWNoIEpvaG4gR3JvY2UgYW5kIGhpcyBzdGFmZiBpbiBhIFR3aXR0ZXIgcG9zdC48L3A+CjxwPuKAnEFmdGVyIGxvdHMgb2YgcHJheWVyLCB0aG91Z2h0cyBhbmQgY29uc3VsdGluZyB3aXRoIG15IGJpZ2dlc3QgZmFuIG15IG1vdGhlciBhbmQgY2xvc2UgZmFtaWx5LiBJIGhhdmUgZGVjaWRlZCB0aGF0IGlzIGluIG15IGJlc3QgaW50ZXJlc3QgdGhhdCBJIG9wZW4gdXAgbXkgcmVjcnVpdGluZy7CoCBJIGhhdmUgcmVjZWl2ZWQgbXkgcmVsZWFzZSBhbmQgd2lsbCBiZSB0cmFuc2ZlcnJpbmcgdG8gYW5vdGhlciBpbnN0aXR1dGlvbiB0byBjb250aW51ZSBteSBhdGhsZXRpYyBhbmQgYWNhZGVtaWMgY2FyZWVyLuKAnTwvcD4KPHA+UGF0dG9uIHBsYXllZCAxNS43IG1pbnV0ZXMgaW4gMzAgZ2FtZXMgYW5kIGF2ZXJhZ2VkIDMuNCBwb2ludHMgYW5kIHRocmVlIHJlYm91bmRzIHBlciBnYW1lLjwvcD4KPHA+4oCcSSB3b3VsZG7igJl0IHNheSBJIG1hZGUgYSBtaXN0YWtlLOKAnSBoZSB0b2xkIHRoZSBEYWlseSBOZXdzLiDigJxJIHdhbnRlZCB0byBmaWd1cmUgb3V0IHdoYXQgSSByZWFsbHkgd2FudCB0byBkbywgYmUgYSByb2xlIHBsYXllciBvciBzaGluZSBzb21ld2hlcmUuIEkganVzdCBmZWx0IEkgY291bGQgZmluZCBhIGJldHRlciBmaXQgc29tZXdoZXJlIGVsc2Uu4oCdPC9wPgo8cD5HdWFyZCBTaW5hIEdiYWRlYm8gaGFzIGFsc28gbGVmdCB0aGUgcHJvZ3JhbS48L3A+Cg==