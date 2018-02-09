Ohio.com / Sports / University of Akron / University of Akron basketball: Struggling Zips know they need to regroup in time for MAC Tournament
Published: February 9, 2018 - 11:51 AM
By George M. Thomas
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgQ2F2YWxpZXJzIGFyZW4mIzgyMTc7dCB0aGUgb25seSBiYXNrZXRiYWxsIHRlYW0gaW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gdGhhdCBpcyBpbiBhIGZ1bmsuPC9wPgo8cD5UaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBjYW4gY2VydGFpbmx5IGlkZW50aWZ5IHdpdGggaG93IHRoZSBDYXZzIHdlcmUgcGxheWluZy4gVGhlIGRpZmZlcmVuY2UgaXMgdGhlcmUgYXJlIG5vIHRyYWRlcyBhcmUgY29taW5nIHRvIHNoYWtlIHVwIHRoZSBaaXBzLjwvcD4KPHA+SWYgdGhlIFppcHMgd2FudCB0byByaWdodCB0aGVpciBzaGlwLCB0aGV5JiM4MjE3O2xsIGhhdmUgdG8gZG8gaXQgZnJvbSB3aXRoaW4gYW5kIHRvIHNheSB0aGV5JiM4MjE3O3JlIG9mZiBjb3Vyc2UgbWlnaHQgYmUgYW4gdW5kZXJzdGF0ZW1lbnQuIExvc2VycyBvZiBmb3VyIGluIGEgcm93LCB0aGUgWmlwcyBjb250aW51ZSB0byBzdHJ1Z2dsZS4gVGhlIGF2ZXJhZ2UgcG9pbnQgbWFyZ2luIGZvciB0aG9zZSBsb3NzZXMgaXMgbW9yZSB0aGFuIDE1IHBvaW50cyBwZXIgZ2FtZSBhbmQsIGluIHRoZSBwcm9jZXNzLCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGFsbG93ZWQgdGVhbXMgdG8gc2hvb3QgY2xvc2UgdG8gNTAgcGVyY2VudCBmcm9tIHRoZSBmbG9vciBpbiBlYWNoIG9mIHRoZW0uPC9wPgo8cD5UaG9zZSBzZWFzb24tbG9uZyBzdHJ1Z2dsZXMgaGF2ZSBwdXQgdGhlIFppcHMgKDEwLTEzLCAzLTggTWlkLUFtZXJpY2FuIENvbmZlcmVuY2UpIGluIGEgdmVyeSB1bmZhbWlsaWFyIHNwb3QgJiM4MjEyOyB0aWVkIGZvciBsYXN0IHBsYWNlIGluIHRoZSBFYXN0IERpdmlzaW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgaGFyZC4gSXQmIzgyMTc7cyBmcnVzdHJhdGluZyBiZWNhdXNlIEkmIzgyMTc7bSBhIHdpbm5lciBhbmQgSSB3YW50IHRvIHdpbiwmIzgyMjE7IGd1YXJkIEppbW9uZCBJdmV5IHNhaWQgVGh1cnNkYXkgYWZ0ZXJub29uLiAmIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIG15IE5vLiAxIGZvY3VzLCBidXQgSSBrbmV3IGNvbWluZyBpbnRvIHRoaXMgeWVhciB0aGVyZSB3YXMgZ29pbmcgdG8gYmUgdXBzIGFuZCBkb3ducy4gUmlnaHQgbm93LCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBnb29kLiBJJiM4MjE3O20ganVzdCB0cnlpbmcgdG8gc3RheSBmb2N1c2VkLCBzdGF5IHdpdGggaXQgYW5kIGhlbHAgdGhlIHlvdW5nZXIgZ3V5cy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5JdmV5IGFuZCBwb2ludCBndWFyZCBNYWxjb2xtIER1dml2aWVyIHdlcmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgbGVhZGVycyBvbiBhIHRlYW0gb24gd2hpY2ggeW91dGggaXMgdGhlIHJ1bGUgbm90IHRoZSBleGNlcHRpb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlIHdvcnN0IHRoaW5nIHlvdSBjYW4gZG8gYXQgYSB0aW1lIGxpa2UgdGhpcyBpcyBsZXQgdGhlIGxvc3NlcyBkZXRlciB5b3UgYW5kIHN0b3AgeW91IGZyb20gd29ya2luZyBoYXJkIGV2ZXJ5IGRheSwmIzgyMjE7IER1dml2aWVyIHNhaWQuICYjODIyMDtSaWdodCBub3csIEkmIzgyMTc7bSBqdXN0IHRyeWluZyB0byBrZWVwIGd1eXMgbW90aXZhdGVkIGFuZCBrZWVwIHdvcmtpbmcgaGFyZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BdCB2YXJpb3VzIHBvaW50cyBpbiB0aGVzZSBtb3N0IHJlY2VudCBnYW1lcywgdGhlIFppcHMgbG9va2VkIG1vcmUgdGhhbiByZWFkeSB0byBjb21wZXRlLCBqdW1waW5nIG91dCB0byBkb3VibGUtZGlnaXQgbGVhZHMgaW4gYSBjb3VwbGUgb25seSB0byB3YXRjaCB0aGVtIGRpc3NpcGF0ZSBhbG9uZyB3aXRoIHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgY29uZmlkZW5jZS48L3A+CjxwPk9uIG1vcmUgdGhhbiBhIGNvdXBsZSBvZiBvY2Nhc2lvbnMgaW4gcG9zdC1nYW1lIGludGVydmlld3MsIGNvYWNoIEpvaG4gR3JvY2UgcmVmZXJyZWQgdG8gdGhlIHRlYW0gYXMgJiM4MjIwO3NvZnQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIHNvZnQgcGh5c2ljYWxseSwgYnV0IG1vc3QgaW1wb3J0YW50IHdlJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gc29mdCBtZW50YWxseSwmIzgyMjE7IEl2ZXkgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIHN0YXJ0IHRoZSBnYW1lIG9mZiBzdHJvbmcgYW5kIHByZXR0eSBtdWNoIHRoZSBsYXN0IHRocmVlIGdhbWVzIHdlIHN0YXJ0ZWQgb2ZmIHdpdGggYSBsZWFkIGFuZCBvbmNlIHNvbWV0aGluZyBnb2VzIGJhZCB3ZSBhbGwganVzdCBnZXQgc29mdCBtZW50YWxseSBhbmQga2luZCBvZiBxdWl0LiBXZSBzdGFydCBibGFtaW5nIHJlZnMuIFdlIHN0YXJ0IGJsYW1pbmcgZWFjaCBvdGhlciwgaW5jbHVkaW5nIG15c2VsZi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5EdXZpdmllciBhZ3JlZWQgdG8gYSBkZWdyZWUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7R3V5cyBoYXZlIHRvIGJlIHRvdWdoZXIgYXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgZGF5LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgd2hlbiB3ZSBnZXQgYSBsZWFkLCBldmVyeSBndXkmIzgyMTc7cyBuYXR1cmFsIHJlYWN0aW9uIGlzIHRvIHJlbGF4IGEgbGl0dGxlIGJpdCBhbmQgSSB0aGluayB3ZSYjODIxNztyZSBhIHRlYW0gdGhhdCBjYW4mIzgyMTc7dCByZWxheC4gV2UgaGF2ZSB0byBrZWVwIG91ciBmb290IG9uIHRoZSBwZWRhbC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5CdXQgY291bGQgdGhlIFppcHMmIzgyMTc7IGlzc3VlcyBiZSBhIG1hdHRlciBvZiB0ZWFtIGNoZW1pc3RyeT88L3A+CjxwPiYjODIyMDtOb3QgdGhhdCB0aGVyZSYjODIxNztzIGEgcHJvYmxlbSB3aXRoIHRlYW0gY2hlbWlzdHJ5LCBidXQgd2UganVzdCBnZXQgY2F1Z2h0IHVwIHRyeWluZyB0byBtYWtlIHNhdmlvciBwbGF5cywmIzgyMjE7IER1dml2aWVyIHNhaWQuICYjODIyMDtPbmNlIGFub3RoZXIgdGVhbSBnb2VzIG9uIGEgcnVuLCB3ZSBnZXQgYXdheSBmcm9tIHdoYXQgd2UmIzgyMTc7cmUgc3VwcG9zZWQgdG8gYmUgZG9pbmcuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+WW91dGggY2FuIGNlcnRhaW5seSBwbGF5IGEgcm9sZSBpbiB0aGUgZWx1c2l2ZSBmYWN0b3Iga25vd24gYXMgY2hlbWlzdHJ5LiBHcm9jZSBoYXMgZ2l2ZW4gZml2ZSBmcmVzaG1lbiBzaWduaWZpY2FudCBwbGF5aW5nIHRpbWUgZWl0aGVyIGJ5IGRlc2lnbiBvciBiZWNhdXNlIG9mIGluanVyeS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIGhhdmluZyBhIGxvdCBvZiBmcmVzaG1lbiwgcmlnaHQgbm93LCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGxvb2tpbmcgYXQgdXMgbG9zaW5nIGFsbCBvZiB0aGVzZSBnYW1lcyBhbmQgZXZlcnl0aGluZyBhbmQgSSB0aGluayBpdCBqdXN0IHRha2VzIGF3YXkgZnJvbSB0aGVpciBlZmZvcnQgb2YgcGxheWluZyBoYXJkIGFuZCBzdHVmZiwmIzgyMjE7IEl2ZXkgc2FpZC48L3A+CjxwPkJvdGggcGxheWVycyBzYWlkIHRoZXkgZG9uJiM4MjE3O3QgYmVsaWV2ZSB0aGVpciBzZWFzb24sIHdoaWNoIGNvbnRpbnVlcyBTYXR1cmRheSBhdCBSaG9kZXMgQXJlbmEgYWdhaW5zdCBDZW50cmFsIE1pY2hpZ2FuLCBpcyBsb3N0LiBUaGV5IHBvaW50IHRvIHRoZSBvbmx5IGV2ZW50IHRoYXQgbWF0dGVycyBmb3IgZ2V0dGluZyBpbnRvIHRoZSBOQ0FBIFRvdXJuYW1lbnQsIHRoZSBNQUMgVG91cm5hbWVudCwgd2hpY2ggd2lsbCBiZSBwbGF5ZWQgaW4gQ2xldmVsYW5kIHRoZSBzZWNvbmQgd2VlayBpbiBNYXJjaC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG5ldmVyIHRvbyBsYXRlLCYjODIyMTsgSXZleSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SWYgd2UganVzdCBwbGF5IGhhcmRlciwgcGxheSBtb3JlIGZvY3VzZWQgYW5kIHBsYXkgZm9yIGVhY2ggb3RoZXIsIEkgdGhpbmsgd2UgY2FuIHR1cm4gaXQgYXJvdW5kLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkR1dml2aWVyIG9mZmVyZWQgYSBzaW1pbGFyIGFzc2Vzc21lbnQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7QXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgZGF5LCBpdCBjb21lcyBkb3duIHRvIGZvdXIgZ2FtZXMgaW4gTWFyY2gsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Uga25vdyB3ZSBjYW4gcGxheSB3aXRoIGFueSB0ZWFtIGluIHRoaXMgbGVhZ3VlLiBXZSYjODIxNzt2ZSBwcm92ZW4gaXQuICBXZSYjODIxNztyZSByaWdodCB0aGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5HZW9yZ2UgTS4gVGhvbWFzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpnbXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmdtdGhvbWFzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgWmlwcyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vemlwcy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ppcHMiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vemlwczwvYT4uPC9hPiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VUaG9tYXNBQkouIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VUaG9tYXNBQkoiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vR2VvcmdlVGhvbWFzQUJKPC9hPi48L2E+PC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)