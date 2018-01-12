Ohio.com / Sports / University of Akron / University of Akron basketball: Zips hope to rebound from poor start, get first MAC win against Bowling Green
Published: January 12, 2018 - 10:06 PM
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By George M. Thomas
Beacon Journal/Ohio.com
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