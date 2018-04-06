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University of Akron football: Back to his original position, wide receiver Mykel Traylor-Bennett hopes to have big impact on Zips’ offense
Published: April 6, 2018 - 12:15 PM
By George M. Thomas
Beacon Journal/Ohio.com
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