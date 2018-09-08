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University of Akron football: Dominant defense carries Zips to 41-7 season-opening victory over Morgan State
Published: September 8, 2018 - 8:57 PM | Updated: September 8, 2018 - 9:00 PM
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By George M. Thomas

Beacon Journal/Ohio.com

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